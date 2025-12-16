El 16 de diciembre, el santoral católico conmemora a Santa Adelaida de Borgoña, una de las mujeres más influyentes del siglo X europeo. Reina, emperatriz y madre, su vida estuvo marcada por intrigas políticas, exilios forzados y una profunda espiritualidad que dejó huella en la historia de la Iglesia y del continente.

Santa Adelaida: poder, exilio y santidad en la Europa medieval

Adelaida nació hacia el año 931 en el seno de la nobleza borgoñona. Según fuentes en inglés como Butler’s Lives of the Saints, fue educada en la fe cristiana y preparada para un matrimonio político que la convirtió en reina de Italia siendo muy joven. Tras la muerte de su esposo, fue encarcelada por negarse a nuevas alianzas forzadas.

Las crónicas italianas relatan que logró escapar de su cautiverio y pidió ayuda al rey Otón I de Germania, con quien contrajo matrimonio. Convertida en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, Adelaida ejerció una influencia decisiva en la política europea, siempre guiada por principios cristianos y una fuerte vocación de justicia.

Durante su vida enfrentó destierros, traiciones familiares y disputas por el poder imperial. Fuentes anglófonas destacan que, lejos de aferrarse a la venganza, utilizó esos períodos de exilio para profundizar su vida espiritual, fundar monasterios y promover la reforma de la Iglesia en distintos territorios del Imperio.

Santa Adelaida fue reconocida por su intensa labor caritativa. Financió hospitales, protegió a los pobres y defendió a los sectores más vulnerables frente a abusos del poder feudal. Textos italianos del Santi e Beati subrayan que su santidad se expresó tanto en el ejercicio del poder como en la humildad personal.

Tras enviudar, se retiró progresivamente de la vida política y se dedicó a la oración y a la mediación por la paz entre reinos cristianos. Murió en el año 999 y su figura fue venerada rápidamente como modelo de gobernante cristiana. La Catholic Encyclopedia en inglés la define como un ejemplo excepcional de liderazgo femenino en la Edad Media.

Las oraciones dedicadas a Santa Adelaida suelen pedir sabiduría en la toma de decisiones, fortaleza frente a las injusticias y coherencia entre fe y responsabilidad pública. Su vida sigue siendo referencia para quienes ejercen roles de liderazgo y buscan hacerlo desde valores espirituales.

Además de Santa Adelaida, el 16 de diciembre el calendario recuerda a otros santos y beatos de la Iglesia primitiva y medieval. La semana litúrgica incluye celebraciones recientes como San Juan de la Cruz, Santa Lucía y Nuestra Señora de Guadalupe, figuras centrales del tiempo de Adviento.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de Santa Adelaida puede evocarse en la Basílica del Santísimo Sacramento, donde se honra a santos vinculados al gobierno, la diplomacia y la vida pública, y se reza por dirigentes, gobernantes y la paz social.