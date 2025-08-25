Se peleó en una fiesta clandestina, atropelló a un grupo de jóvenes a la salida y se fugó

Un violento episodio desató el caos y la confusión en el barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, cuando un conductor atropelló al menos a cuatro jóvenes luego de una pelea que tuvo lugar en un "after party" que, según señalaron los vecinos de la zona funciona de forma clandestina hace muchos años. Los involucrados se fueron rápidamente del lugar y ninguno de los heridos quiso hacer la denuncia.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en "La Casita", tal como se conoce al boliche aparentemente ilegal ubicado en la intersección de las calles Rincón de Luna y Arroyo Cabral. La cámara de seguridad de una casa que se encuentra en frente a ese domicilio captó la secuencia en la que se ve a un hombre que habría participado de una pelea en ese lugar y que luego regresó con el auto.

En ese momento, el sospechoso arremetió contra dos jóvenes que circulaban en moto y después impactó a un grupo de personas que estaba a la salida de la fiesta. Luego de chocarlos, se dio a la fuga.

La tensión escaló rápidamente y otros jóvenes se sumaron al enfrentamiento; pero tras la colisión se retiraron de la fiesta e incluso los organizadores "levantaron" todo. “Discutieron adentro, siguieron afuera. Pelea va, pelea viene, entre el del auto y el de la moto. El del auto volvió y los chocó”, aseguró un vecino al medio La Voz al sostener que se trató de una disputa directa que sucedió en el "after".

“Lo más grave es que después del choque no vino nadie a ayudar. Al contrario, los mismos organizadores se apuraron en sacar a los heridos y llevarlos a otro lado, para que no quedara registrado que todo pasó acá”, añadió otro testigo del hecho. “Los subieron a un auto para que no los vea la Policía", agregó.

Según las primeras informaciones que trascendieron, al menos cuatro personas resultaron heridas. Sin embargo, solo una de ellas debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, donde se le diagnosticaron traumatismos en la cara y la espalda y se atendieron sus heridas. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, los vecinos manifestaron que están hartos con la situación, ya que el boliche no contaría con la habilitación correspondiente ni mínimas condiciones de higiene y seguridad, acorde a lo consignado por el Ministerio de Seguridad cordobés el pasado 5 de julio. Ese día, la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control municipal desbarataron una fiesta sin autorización que se desarrollaba en "La Casita".

En el lugar había más de 300 personas, incluyendo menores de edad, y los efectivos reportaron que se vendían entradas y bebidas alcohólicas ilegalmente. “Tiene que suceder algo así para que pongan un freno", mencionó el testigo, que precisó que el local bailable funciona allí desde al menos once años.

La denuncia que no se hizo y la respuesta de la Provincia

Más tarde, trascendió que el joven que ingresó al Hospital "Cura Brochero" tiene 19 años, dijo haber sido atropellado por un auto y sufrió una fractura en el brazo y una lesión en la nariz. Las fuentes indicaron que iba a ser trasladado a otro centro asistencial pero luego se presentaran sus padres y finalmente fue dado de alta. También aclararon que se negó a hacer la denuncia.

Respecto de la grave secuencia que ocurrió este domingo, dijeron que “no hay denuncias radicadas entre particulares”. Más allá de esta situación, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba radicará este lunes una acusación de oficio.

Por su parte, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, informó que están en contacto con los vecinos de la zona. "No vamos a permitir que estos delincuentes que se creían dueños de la noche realicen este tipo de actividades ilegales que atentan contra la paz social. Hace poco más de un mes ya realizamos un megaoperativo en este mismo lugar y denunciamos a los responsables ante la Justicia”.

"Los organizadores de este evento tienen ligazón con el clan Moyano, quienes hoy están presos por realizar este tipo de eventos clandestinos (...). El mensaje es claro, ninguna mafia de pseudo empresarios de la noche va atentar contra la paz y tranquilidad de los cordobeses de bien”, concluyó el funcionario provincial.

