Detuvieron al motociclista que atropelló y mató a un chico de 7 años en Puerto Madero

Gonzalo, un nene de 7 años que se encontraba con su madre en el barrio porteño de Puerto Madero, fue atropellado por una moticleta la semana pasada cuando el conductor del vehículo realizó una brusca maniobra y lo embistió, provocándole la muerte horas después. Este martes, efectivos de la división Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron al sospechoso tras analizar distintas cámaras de seguridad.

Se trata de un hombre de 32 años identificado como M. S., y su detención se dio gracias a las grabaciones y al aporte clave de un testigo presencial. A través de esos elementos, se determinó que el sospechoso tiene domicilio en el partido bonaerense de San Martín y la moto que atropelló al niño es una Kawasaki Z900.

Un nene de siete años fue atropellado por una moto en Puerto Madero: “Lo mataron como a un perro”, dijo su mamá

Los investigadores montaron un operativo de vigilancia en la casa de S., ubicada en Villa Ballester, localidad del mencionado distrito. Allí los oficiales lo arrestaron cuando estaba ingresando al inmueble y a la DDI de San Martín, cuyo personal también colaboró del procedimiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46, a cargo del caso.

Más tarde, tarde el hombre fue llevado a las autoridades de la policía porteña, donde quedó imputado por el delito de homicidio agravado. A propósito del hecho, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, se manifestó a través de sus redes sociales: "La semana pasada atropellaron a un niño de 7 años en Puerto Madero dándose la fuga. Lamentablemente el niño murió".

"La Policía de la Ciudad lo acaba de detener al prófugo en la PBA, en Villa Ballester, luego de una intensa investigación y ya está a disposición de la justicia. Nuestro acompañamiento a la familia y que este crimen tenga su castigo", agregó mediante un posteo en su cuenta de X.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Giralt y Macacha Güemes, en Puerto Madero, donde el niño fue embestido por una moto en la que se trasladaban dos personas. Tras el aviso correspondiente, personal del SAME lo atendió en el lugar y comprobó que Gonzalo tenía una fractura expuesta en una pierna, por lo que fue derivado al Hospital Argerich. En ese centro de salud falleció poco después.

El conductor y el acompañante del rodado se dieron a la fuga después de atropellarlo, sin detener la marcha. Acorde a la denuncia de Florencia, madre del menor de edad fallecido, la moto iba en sentido norte-sur, pero de repente hizo una maniobra en U muy brusca para cambiar el rumbo.

“Estoy hecha pedazos"

Gonzalo fue enterrado este sábado último en el cementerio de Lanús Este, de donde es oriunda su familia. En contacto con la agencia Noticias Argentinas, Florencia expresó su dolor y aseguró que está “destruida” ya que los responsables “se llevaron un angelito, un nene que amaba la vida” y que solo le dejaron “un cajón”.

“Estoy hecha pedazos, sigo en pie solo porque tengo tres hijos que me necesitan”, añadió la mujer que en el momento del accidente caminaba con el niño para tomar el colectivo de regreso a su hogar.

En ese sentido, fue consultada por la figura del conductor que venía a toda velocidad, por lo cual mencionó: “Quiero que esos hijos de mil vean nuestro dolor y cómo me entregaron a mi bebé”.

En cuanto al acompañamiento policial, Florencia dijo: “Nos brindaron apoyo y acompañamiento psicológico". “Hay un Dios y yo sé que mi hijo va a tener justicia”, agregó al manifestar que la moto que atropelló a su hijo no tenía patente.

“No puedo entender cómo no lo vieron. ¿Dónde estaba la Policía? Lo mató y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”, concluyó la mujer acerca del hecho. En las próximas horas se espera que S. sea indagado y actualmente no se conoce mayor información acerca de la persona que lo acompañaba.

