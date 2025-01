Imputaron por homicidio al tiktoker de 20 años que atropelló y mató a una madre y su hija en Rosario

Agustín López Gagliasso, el joven tiktoker de 20 años acusado de atropellar y matar a una madre y su hija durante las vacaciones en Rosario, fue imputado formalmente por doble homicidio simple con dolo eventual. Podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El caso generó gran conmoción por la gravedad del hecho y las circunstancias que rodearon el siniestro vial.

La imputación fue otorgada por las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, quienes explicaron que Gagliasso mantuvo un “altercado” con un motociclista en el túnel Arturo Illia, hizo maniobras de sobrepaso a otros vehículos y perdió el control del auto a más de 120 km/h. Esta información surgió del testimonio de la acompañante de Gagliasso al momento del siniestro, Giovanna R. En las últimas horas el joven recibió el alta y este viernes se llevó a cabo la audiencia imputativa, donde la mujer declaró. Su testimonio fue clave para determinar la imputación.

El auto quedó destrozado luego del accidente

Durante su declaración, la joven de 20 años señaló que, mientras transitaban por el túnel, una moto sobrepasó a Gagliasso, quien reaccionó insultando al motociclista y aceleró para intentar alcanzarlo. Al salir del túnel, perdió el control del vehículo y atropelló a Tania Gandolfi (40) y a sus hijas Agustina Magalí García (17) y Victoria (6). Las dos primeras fallecieron en el acto, mientras que la menor sobrevivió, recibió el alta y regresó a Córdoba.

En este sentido, la mujer relató que tuvo mucho miedo mientras todo ocurría: “Estaba cegado. Pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.

Durante la audiencia de imputación, declaró además Diego García, esposo de Tania y padre de las pequeñas. Allí, contó que luego del accidente se acercó Gagliasso y le dijo: “¿Vos viste lo que hiciste?”, a lo que el chico le respondió: “Y…Mirá cómo me quedó el auto”. La respuesta no agradó para nada al hombre, que estaba en un absoluto estado de angustia y conmoción: se abalanzó sobre el joven y lo golpeó hasta la llegada de un Policía que, a pesar de detener su accionar, terminó abrazándolo.

Gagliasso iba a 120 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida

"Pudo haberse evitado", dicen los familiares

La prima y ahijada de la adolescente y su mamá, respectivamente, fallecidas el martes por la noche al ser embestidas por un auto a alta velocidad en la costanera de la ciudad de Rosario reclamó justicia.

Se trata de Abril Benítez, quien conversó con Telenoche (El Tres) de Rosario. Ahijada de Tania Daniela Gandolfi, de 39 años, y prima de Agustina Magalí García, de 17, víctimas fatales del siniestro vial, relató que sus familiares “en teoría no iban a irse de vacaciones. Se iban a quedar trabajando y se fueron por tres días". Habían llegado el mismo martes a Rosario.

Además, explicó: “No tiene sentido ir al doble de la velocidad permitida, nos tocó el choque de realidad, esto se pudiera haber evitado. No me voy a quedar con los brazos cruzados por eso organizaré una movilización”.

Asimismo, detalló: “La verdad que es algo escalofriante contar cómo nos enteramos, cómo fue todo, pero bueno cabe aclarar de que nosotros no estábamos enterados de que ellos se iban a ir de vacaciones, fue todo como un plan medio oculto que tuvieron, pero también se entiende porque querían en realidad quedarse a trabajar, pero bueno como necesitaban el descanso, se lo tomaron”

Quién es Agustín López Gagliasso, el autor del homicidio

Agustín López Gagliasso es oriundo de Villa Gobernador Gálvez y la imputación que recayó sobre él no sorprende. Previo al accidente fatal, le habían suspendido la licencia de conducir durante 30 días por pasar semáforos en rojo y por poseer multas por alcoholemia. El registro, a partir de la imputación, volverá a revocarse.

El conductor tiene más de 26 mil seguidores en la red social Tik Tok, donde subía videos asiduamente mostrando su día a día. Sin embargo, luego del incidente, eliminó todo su contenido. El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, señaló al respecto: "No podrá conducir, más allá de cómo termine la causa penal, que tiene a dos personas muertas”.

La acompañante de Gagliasso, Giovanna R., también fue detenida y trasladada al Sanatorio Delta por un traumatismo abdominal. Luego del hecho, subió una historia a su cuenta de Instagram, donde aseguró estar viva de milagro.

