Un nene de siete años fue atropellado por una moto en Puerto Madero: “Lo mataron como un perro”, dijo su mamá

Una moto con dos personas a bordo atropelló y mató a un nene de 7 años que había ido a pasear con su familia a Puerto Madero. Los conductores del vehículo, que circulaban a toda velocidad y sin patente, se dieron a la fuga y no se detuvieron para asistir al menor.

El niño, que se llamaba Gonzalo, se dirigía junto a su mamá a tomar el colectivo luego de cenar en un restaurante. Junto a la víctima y su madre también se encontraba la pareja de ella, los dos hermanos mayores de Gonzalo y una amiga de la familia.

El nene fue embestido pasada la medianoche, cuando la familia cruzaba la avenida Giralt a la altura de Macacha Güemes. Según contó Florencia, mamá del menor, la moto venía por la avenida en dirección a Retiro y repentinamente dio una vuelta en 'U'.

“Yo no crucé en el semáforo, igual esa porquería no iba a respetar el semáforo si así lo hubiese hecho, porque pasó a una velocidad que no te la puedo explicar. Era como si estuviese corriendo una carrera”, dijo Florencia en declaraciones a TN.

“No me dio tiempo a sacarlo. Lo mató como un perro, lo mató y siguió. No atinó a frenar ni por un segundo”, agregó visiblemente conmocionada por la muerte de su hijo.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, personal de la Comisaría Vecinal 1E se trasladó hasta el lugar y al arribar encontraron a la madre con el menor en brazos. Los agentes realizaron un cordón de seguridad y pidieron la asistencia del SAME.

“Yo me puse como loca a pedir ayuda, llegó un patrullero, me dijo que no me podía llevar con el nene al hospital porque él tenía que esperar al SAME”, relató Florencia, quien terminó siendo asistida por una pareja que se encontraba en el lugar.

“Cuando empezó a pedir por radio permiso al oficial para ver si me podían asistir, una pareja que estaba ahí me ayudó y llevó a mi hijo al hospital”.

El niño fue trasladado al hospital Argerich, en La Boca, en donde verificó que presentaba una fractura expuesta en una de sus piernas y se le realizaron masajes cardíacos. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el menor finalmente falleció.

La familia pide testigos que hayan presenciado el accidente y que se verifiquen todas las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con los responsables de la muerte de Gonzalo.

En el caso tomó intervención la División Homicidios y se labraron actuaciones por homicidio culposo en ocasión de tránsito.

MC/ML