Una mujer de 72 años atropelló a una agente de tránsito en un control de alcoholemia

Una agente de tránsito fue atropellada esta Navidad cuando realizaba un test de alcoholemia a una mujer de 72 años que conducía un Toyota Etios en el barrio porteño de Recoleta.

La joven de 26 años sufrió politraumatismos en su pierna derecha, por lo que la inmovilizaron con un cuello ortopédico y fue trasladada al Hospital Fernández.

La Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos que intervino imputó a la conductora por lesiones culposas.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la adulta mayor, que manejaba un Toyota Etios, embistió a la víctima mientras intentaba detenerse. También intervino personal del SAME y oficiales de la Comisaría Vecinal 2 A que concurrieron al lugar de los hechos en Avenida Libertador y Ayacucho.

En declaraciones al canal Todo Noticias, una compañera de la trabajadora explicó: "No le pudimos hacer el alómetro y le pedimos que se moviera para el lado del test de alcoholemia. Ella aludía a que no podía soplar, pero eso no puede ser porque está preparado para que cualquier persona pueda hacerlo".

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó 65 operativos en todo el país donde se logró inspeccionar a más de 6.000 autos y sancionar a casi 200 conductores por dar alcoholemia positiva durante los festejos de Nochebuena y Navidad.

Con el objetivo de prevenir siniestros viales, se fiscalizaron 6.216 vehículos y 210 conductores fueron sancionados, de los cuales 159 se debieron a alcoholemia positiva y otros 32 por falta de documentación. Hubo 152 licencias de conducir retenidas.

"Estos controles masivos, enmarcados en un operativo federal, tuvieron como objetivo prevenir siniestros viales y concientizar sobre una conducción responsable", expresaron desde la ANSV.

A su vez, también fiscalizaron la documentación reglamentaria para circular, el uso del cinturón de seguridad y la silla infantil, así como la utilización de casco entre los motociclistas.

