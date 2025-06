Se comete un femicidio cada 31 horas en Argentina

A 10 años de la primera manifestación de Ni Una Menos, la consigna sigue tan vigente como urgente. En el programa "Comunistas", emitido por Bravo TV, se discutió el estado actual de la violencia de género en Argentina, el impacto de las políticas públicas y la invisibilización creciente de los femicidios.

La cifra es alarmante: desde 2015, más de tres mil mujeres fueron asesinadas por razones de género. En la actualidad, se comete un femicidio cada 31 horas en el país. Cifras oficiales expresan que la cantidad de femicidios cayó 8,8% respecto de 2023. El Gobierno sostiene que dicha disminución se logró gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei. Frente a dicha afirmación, varias voces del feminismo salieron a responder con datos.

Mercedes D’Alessandro, economista y ex funcionaria, fue contundente: “Este es un gobierno misógino y cruel, al que no le importan las mujeres. Piensan que somos un obstáculo para el desarrollo”, expresó.

En su análisis, D’Alessandro remarcó que el desfinanciamiento de políticas públicas, la eliminación del ministerio de las Mujeres y el desprecio hacia las demandas del movimiento feminista reflejan una clara voluntad política de retroceder en materia de derechos.

Por su parte, Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, desmintió los datos oficiales que hablan de una baja en los femicidios. “El discurso es negacionista de las violencias de género. Es mentira. Son dichos oportunistas”, aseguró.

A 10 años de Ni Una Menos: “Los ataques que sufrimos las mujeres son demostración de lo que amenazamos"

Según Vivanco, lo que bajó no fue la violencia, sino la visibilidad de los casos: “En 2024 hubo una merma en las alertas de coberturas de casos. Esto está ligado directamente a la persecución del gobierno a periodistas feministas, a la desaparición de editoras de género en los medios y al cierre de Télam. No hay cobertura de los casos de femicidios en los medios de comunicación, por eso no se miden. Pero los datos indican que estamos con un incremento del 30% respecto del año pasado”, aseguró.

Vivanco también señaló que el contexto económico impacta directamente en las mujeres: “Incluso en los mejores momentos, con la creación del ministerio de Mujeres, no alcanzó. Necesitamos salidas estructurales para garantizar vidas libres de violencia. Actualmente, con recortes en todas las áreas, la situación es aún más grave”, añadió.

Este año, la marcha de Ni Una Menos no se realiza el 3 de junio, como es habitual, sino que se integrará a la convocatoria del día siguiente, donde conflurián en inmediaciones del Congreso jubilados, trabajadores del hospital Garrahan, asistentes de personas con discapacidad y colectivos feministas.

BR / FPT