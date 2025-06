El Gobierno está dispuesto a vetar cualquiera de los once proyectos previsionales que el miércoles tratará el Congreso

Este miércoles se discutirán en el Congreso de la Nación once proyectos de ley tendientes a mejorar los ingresos de los jubilados y para encontrar algún mecanismo que reemplace la derogada moratoria previsional. En la mesa del programa "Comunistas" analizaron la agenda parlamentaria que se viene e informaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó que el Gobierno podría vetar cualquier proyecto que se convirtiese en ley.

La economista Mercedes D’Alessandro indicó que actualmente existen más de 250 mil personas en edad de jubilarse que no pueden hacerlo porque no cuentan con un mínimo de 30 años de aportes. Basta con que a cualquier trabajador le falte tan solo un mes de tributo para que no pueda jubilarse.

En la mesa del programa que se emite por Bravo TV subrayaron que muchos trabajadores no cuentan con los aportes suficientes porque sus empleadores no realizaron los pagos correspondientes. La situación fue calificada como “una injusticia”.

Los periodistas cuestionaron además la lógica empresarial que explica que se necesiten cuatro trabajadores activos para sostener a un jubilado. “¿Qué pasa con la empleada doméstica que trabaja todos los días, está en negro y no le hacen aportes? Esa persona no se va a poder jubilar, pero aporta con el IVA cada vez que consume. Es una incoherencia del sistema”, sostuvo D’Alessandro, apuntando a que debería existir un mecanismo que de algún modo se lo permita.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones en junio?

En el programa también se abordó la dimensión psicológica y social de la problemática. El psicoanalista Sergio Zabalza señaló que muchas personas mayores quieren seguir sintiéndose productivas y útiles, pero el sistema las expulsa: “Este es el plan de este Gobierno: achicar la economía, empobrecer a la clase media y dejar sectores privilegiados. Es una estrategia de exclusión”, aseguró.

El debate cobra aún más relevancia en el actual contexto económico, donde la informalidad laboral, la precarización y los recortes del Estado afectan directamente el derecho a una vejez digna, según se consideró entre los periodistas. La reforma previsional no solo pone en juego el futuro de los jubilados sino también el contrato social entre generaciones.

