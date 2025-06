Damián Di Pace, sobre la informalidad: “Estamos más cerca de una Argentina de La Salada que de grandes marcas”

La economía informal, con epicentros como La Salada, reflejó un problema de larga data en Argentina, vinculado a la falta de competitividad y la presión fiscal excesiva.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Damián Di Pace, quien comentó que, “la estructura formal fracasa y la informal se toma como avivada”, al describir el fenómeno creciente de la informalidad en Argentina, donde predomina una lógica de “supervivencia económica”.

Según el economista, La Salada representa mucho más que un mercado ilegal: “Detrás de esa cadena hay talleres clandestinos, contrabando, evasión impositiva, cobros ilegales, complicidad de fuerzas de seguridad, lavado de activos y ocupación ilegal del espacio público”. Para Di Pace, “esto no arrancó hace dos minutos, hace un cuarto de siglo que está instalado y fue creciendo cada vez más”.

Del comerciante al puestero: la competencia desleal

En sus investigaciones, Di Pace detectó que muchos comerciantes formales terminan migrando al circuito informal. “Rubén tenía un local de calzado, lo cerró y me dijo: ‘Acá no tengo riesgo, no pago impuestos, vendo muy bien y me va genial’”, cuenta. Si bien reconoce que muchos puesteros son víctimas del sistema, también subraya que “es muy difícil competir legalmente contra la ilegalidad”.

Informalidad vs. importaciones: un dilema estructural

Para el especialista, la competencia externa también presiona sobre las pymes nacionales: “El ciclo de apertura está siendo más veloz que el ciclo de reformas”, advierte. En este contexto, la industria nacional enfrenta desafíos múltiples: “Durante mucho tiempo la industria vivió en una economía cerrada, con subsidios y sin necesidad de mejorar productividad”, explicó.

A esa fragilidad estructural se suma una carga impositiva cada vez mayor. “La presión tributaria va a pasar del 27,6% al 29,8% este año”, alertó Di Pace, lo que debilita aún más la competitividad frente a productos importados o informales.

Estado presente: ¿recaudar o incluir?

Frente al avance de la informalidad, surge la pregunta clave: ¿qué debe hacer el Estado? Di Pace propone una estrategia de inclusión que reduzca la carga fiscal. “No podés decirle al puestero de La Salada que pague 35% de Ganancias, 21% de IVA, 3% de Ingresos Brutos, tasas municipales, coima al policía y soborno al funcionario. Todo eso no va”, sentenció.

El economista sugiere fortalecer herramientas como el monotributo: “El sistema debe purificarse para que el tipo pueda emprender formalmente”, aunque reconoce que “también hay falsificación de marcas, y eso no puede ser”.

Consumo popular y cambio de hábitos

En este nuevo escenario, el consumidor también se adapta. “La gente que compraba ropa original hoy no puede acceder. Estamos más cerca de una Argentina de La Salada que de grandes marcas”, apuntó. Para Di Pace, el cambio de hábitos es evidente: “Hoy vas a Avellaneda y Nazca un sábado y ves autos que antes no estaban. El consumo mutó porque no alcanza para tanto”.