"Los femicidios no cesan": A 10 años de la primera movilización de Ni Una Menos convocaron una marcha para este martes

A diez años de la primera manifestación bajo la consigna Ni Una Menos, organizaciones feministas, sindicales y sociales convocaron una movilización para este martes 3 de junio para reclamar respuestas por "las violencias machistas". En la ciudad, la marcha comenzará a las 17 en Colón y Cañada y culminará frente al Patio Olmos.

"Nos movilizamos contra la violencia patriarcal y el ajuste del gobierno de Milei, que desfinancia políticas públicas esenciales para la prevención y atención de víctimas", expresaron desde la Asamblea Ni Una Menos Córdoba en la convocatoria difundida en redes sociales.

El primer Ni Una Menos se realizó el 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe. Desde entonces, el 3J se consolidó como una fecha clave del movimiento feminista en Argentina.

17 femicidios en Córdoba durante 2024

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2024 se iniciaron 17 causas judiciales por femicidio en Córdoba. La tasa provincial se ubicó en 0,85 femicidios cada 100.000 mujeres, por debajo del promedio nacional (0,95).

De los 17 femicidios, en ocho se identificaron factores de interseccionalidad como vulnerabilidad social, dependencia económica, migración, consumo problemático o salud mental. Además, un niño de dos años fue asesinado en un caso de femicidio vinculado, entendido como un homicidio contra una persona, independientemente de su género, para dañar a una mujer cisgénero o trans/travesti en un contexto de violencia de género.

Cinco de los agresores se suicidaron tras el crimen. El 83% de las víctimas conocía al femicida y, en la mayoría de los casos, el hecho ocurrió en una vivienda compartida.

189 femicidios en Córdoba desde 2015

El Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) presentó un informe nacional que contabiliza 2.590 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2025. Esto equivale a una víctima cada 33 horas durante la última década.

Córdoba fue la tercera provincia con más casos en ese período, con un total de 189 femicidios. El 67% de los femicidas eran parejas o exparejas, el 64% de los hechos ocurrieron en la casa de la víctima y solo el 17% había realizado una denuncia previa.

A nivel nacional, más de 2.700 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos. Hubo además 2.647 intentos de femicidio y el 9% de los agresores pertenecía a fuerzas de seguridad, en muchos casos usando su arma reglamentaria.

Desde MuMaLá exigieron que se declare la Emergencia Nacional por Violencia de Género y que se restituyan los programas y áreas estatales desmanteladas en el último semestre. "No aceptamos ni una muerte más. No callamos. No retrocedemos", señalaron en el comunicado.