A 10 años de Ni Una Menos: “Los ataques que sufrimos las mujeres son demostración de lo que amenazamos"

"La violencia no ha cedido. No hemos sabido mostrarle a los hombres que nuestra lucha no es solamente por las mujeres, sino por toda la sociedad", reflexionó Rita Segato en diálogo con los periodistas del programa "Desde el canil". Lo hizo en ocasión de la celebración de los 10 años de iniciado el movimiento Ni Una Menos, colectivo social que busca generar conciencia sobre la violencia ejercida contra las mujeres.

La escritora, antropóloga y activista feminista hizo un diagnóstico del estado actual de la problemática en términos de avances y retrocesos. En esa misma línea, Segato mencionó los desafíos que aún persisten en la lucha contra la violencia de género. “La violencia surge de una estructura profunda. El patriarcado es la primera forma de poder que conocimos y, si no comprendemos cómo opera, va a seguir reproduciéndose”, aseguró.

Según la especialista, las soluciones punitivas como la cárcel no alcanzan, y apuntó a que la problemática hunde sus raíces en cuestiones más profundas que necesitan soluciones sostenidas en el tiempo.

Segato también vinculó la ofensiva contra el feminismo con intereses económicos y políticos de talla global: “El gobierno argentino imita al de Estados Unidos. No tiene personalidad propia. Todos los frentes que defienden la acumulación de riqueza y la posición de los magnates en el mundo convergen en el ataque a las necesidades de las mujeres y las personas LGTBIQ+”, enfatizó.

Para la antropóloga, los avances existen, aunque muchas veces pasen desapercibidos: “No nos damos cuenta porque 'es el aire' que respiramos hoy. Se ve en la libertad con la que las mujeres tratan su cuerpo y en la rapidez con que se relacionan entre ellas”, observó.

La "violencia machista", advirtió, también tiene consecuencias sobre los varones: “Quien agrede lo hace porque se siente inferior. La agresión es una manera de demostrar fortaleza frente a un sistema que exige mantener un estatus masculino", expresó.

Finalmente, Segato insistió en que el feminismo no es solo una causa de mujeres: “La lucha es por toda la sociedad. También por los hombres. Porque la violencia de género afecta a todas las formas de vida”, concluyó.

