Enterrada en el jardín: la autopsia abrió nuevas dudas sobre el caso

El misterio en torno al crimen de la bailarina de folclore Claudia Scrazzolo (38), la mujer hallada semienterrada en su casa de Tristán Suárez sumó un nuevo capítulo de misterio con el resultados de la operación de autopsia. Es que el informe médico forense determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque detectaron lesiones externas que generan nuevos interrogantes en la investigación.

El estudio detalló que la víctima tenía heridas lacerantes en la zona encefálica y golpes en el abdomen, pero ninguna de esas lesiones resultó letal. No había fracturas de cráneo ni hemorragias internas que explicaran el fallecimiento. En el estómago, en tanto, se registraron contusiones cuya antigüedad todavía no pudo precisarse, lo que dificulta reconstruir con exactitud el momento y la mecánica del ataque.

Scrazzolo fue encontrada bajo tierra en el jardín de su casa, a escasos 30 centímetros de profundidad. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y frazadas, cubierto con chapas y tierra removida. Cerca del lugar se secuestró un pico con barro fresco, considerado el elemento utilizado para cavar la improvisada fosa.

El cadáver llevaba un pijama marrón claro y tenía visible un tatuaje con el nombre de su hija adolescente, quien está en el centro de las sospechas de los investigadores. Dentro de la casa se levantaron rastros de sangre en las paredes y en el colchón, lo que confirma que la agresión habría comenzado en el interior de la vivienda.

La autopsia abrió un debate central para los investigadores: si bien el paro cardiorrespiratorio fue el motivo final del deceso, los golpes sugieren que la víctima fue sometida a una agresión física. Esa brutalidad, sumada a la complejidad del ocultamiento del cuerpo, lleva a los fiscales a sospechar que más de una persona participó en el hecho.

La hija de la víctima, de 15 años, es señalada como pieza clave por las versiones contradictorias que dio sobre la madrugada del crimen y cómo transcurrieron las últimas horas. En una primera declaración, dijo haberse ido tras escuchar una discusión. Luego aseguró que pasó la noche en la casa de su novio. Sin embargo, cámaras de seguridad registraron que a las 3:50 de la mañana ingresó a la vivienda junto a su padre y al joven de 24 años, hoy detenido por encubrimiento.

El análisis de los dispositivos también reveló que el celular de Scrazzolo fue manipulado después de su muerte. A las 8 de la mañana, alguien envió un mensaje a su trabajo justificando su ausencia por “motivos personales”, lo que refuerza la hipótesis de un intento de encubrimiento.

Claudia era bailarina de folclore y formaba parte del Centro de Residentes Santiagueños De Esteban Echeverría Andrés “Chazarreta”. Disfrutaba de viajar. En 2024 recorrió el sur argentino y pasó por Bariloche, donde compartió varias imágenes. También solía elegir destinos de playa y en más de una ocasión visitó la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay.

Pericias complementarias

La fiscal de género Lorena González dispuso una serie de pericias complementarias para intentar aclarar el crimen. El objetivo es reconstruir con precisión las últimas horas de vida de la víctima.

Por estas horas, los investigadores del caso analizan el entorno de la mujer y las personas que estuvieron en contacto con ella. De hecho, se difundió un audio en el que la víctima le contaba a una amiga que temía por su vida. “Tengo amenaza de muerte. Me tengo que fletar”, dice el mensaje. Y continúa: “Literalmente estoy como en una situación de vida o muerte. Me río para no llorar”.

Para reconstruir con el rompecabezas de los últimos días, los peritos analizan los dispositivos electrónicos que utilizaba tanto la víctima como sus allegados más cercanos, entre ellos su hija y su novio. También antenas telefónicas para determinar con quiénes se comunicaron y por donde se movieron antes y después del asesinato.