Caso Luisina Leoncino: encontraron más restos tras la confesión del único detenido

Según informaron fuentes judiciales, el único detenido por el femicidio de Luisina Leoncino, la joven de 24 años que desapareció el 9 de julio en Concordia (Entre Ríos), confesó el crimen y aportó datos que permitieron encontrar este jueves 3 a la madrugada más restos del cuerpo de la víctima en un basural, que se suman a otros ya hallados en el barrio Pampa Soler en el inicio de esta semana.

La confesión de Horacio Rafael Benítez (42), alias "El Ñoño", "permitió aclarar un poco todo", ya que "dio detalles y confirmó la investigación y principal hipótesis", afirmó a Télam el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, José Costa.

Benítez indicó a la policía y a la Justicia dónde estaban los restos del cuerpo faltantes, que fueron hallados en una zona de pastizales en la que hay un micro basural, en las calles Castelli y Defensa Sur, en el otro extremo de Concordia en donde el fin de semana último se encontraron otras partes del cadáver de Luisina.

El imputado, además de dar detalles del femicidio, pidió ser trasladado a otra dependencia, por lo que desde la mañana del jueves permanece en la Unidad Penal 1 de Paraná, con prisión preventiva por 90 días y procesado por femicidio, delito por el cual de ser hallado culpable recibirá la pena de prisión perpetua.

Horacio Rafael Benítez (42), alias “El Ñoño”, fue detenido bajo prisión preventiva por el femicidio de Luisina Leoncino (24).

La investigación se orientó hacia "El Ñoño" tras la declaración brindada por un remisero, quien contó que en la madrugada del lunes 10 de julio llevó a Luisina hasta una vivienda situada sobre la calle Santos Vega al 1200, del barrio 6 de febrero. Según detalló el fiscal Costa a Télam, las cámaras de seguridad de ese lugar "la muestran entrando, pero no se la ve salir más". Sumado a esto, días más tarde y en distintos momentos, las mismas cámaras captaron a Benítez salir de la casa "con bolsas negras grandes y tapado con guantes y un casco para no ser identificado".

El pasado 24 de julio el juez de Garantías de Concordia Germán Dri dictó la prisión preventiva de Benítez por el femicidio de Leoncino, al considerar acreditada su participación en el hecho tras el análisis efectuado sobre las cámaras de vigilancia que captaban los alrededores de su domicilio. Sumado a esto, fuentes judiciales confirmaron que el hombre tenía antecedentes penales y que se negó a declarar durante su indagatoria.

"Se tomaron en cuenta los testimonios de un remisero (que llevó a Luisina hasta ese domicilio) y especialmente las cámaras de seguridad que captan el ingreso de ella a la casa del sospechoso. Luego, se ve el egreso del imputado con bolsas de residuos en una motocicleta. Con ese cuadro de evidencias se requirió la prisión preventiva", explicó Dri a la prensa local.

Un tatuaje permitió acreditar que los restos eran de Luisina

La Justicia de Entre Ríos confirmó que los restos humanos hallados en un descampado de Concordia pertenecen a Luisina. El domingo por la tarde, en la zona de Pampa Soler, personal policial había hallado un torso y dos piernas. Si bien desde el primer momento se creyó que se trataba de restos de Leoncino, la confirmación llegó luego de la autopsia.

En diálogo con PERFIL, el abogado de la familia de la víctima, Martín Jauregui, aseguró que "un tatuaje en la pierna fue clave para acreditar que son sus restos". En ese sentido, la familia de Luisina había destacado que la joven tenía tres tatuajes que permitirían identificarla: unas "patitas" en el brazo izquierdo; los nombres de sus hijos, Mateo y Lorenzo, en cada brazo, y debajo del cuello un infinito.

Lugar donde se encontraron los primeros restos de Luisina.

En declaraciones a radio LT5, el jefe de la Departamental de Concordia, comisario Juan Beguerie, indicó que los restos fueron encontrados cerca de la vera de un arroyo del barrio Pampa Soler, a unos 15 metros de una calle​. Desde un principio se sospechó que se trataba de la joven desaparecida.

El jefe policial informó que se llegó a rastrillar ese lugar tras el análisis de numerosas filmaciones y entrecruzamientos telefónicos que permitieron hacer sospechar que allí había sido descartado el cuerpo de la víctima. Luisina ya había sido dada por fallecida días atrás, cuando la Justicia imputó por femicidio a Benítez.

"Comenzamos a ver que algunos tiempos de las filmaciones tenían incongruencias y dudas y pudieron observarse ciertas actitudes de la persona detenida", explicó Beguerie sobre cómo se llegó a sospechar del detenido y luego a encontrar los restos.

El comisario cree que los restos fueron dejados allí presumiblemente el 10 de julio. En ese sentido, en videos de esa fecha se lo vio al sospechoso ingresar con el auto a la zona de Pampa Soler en la que se hallaron los restos "y unos minutos después se lo ve salir".

Los familiares de Luisina indicaron que la joven tenía tres tatuajes que permitirían identificarla.

"Estamos convencidos de que (el detenido) es el autor de este hecho, desde el punto de vista policial. Y desde el judicial, también se tiene el convencimiento pleno de la situación de esta persona como autora", indicó Beguerie, quien no descartó que haya "una o más personas involucradas", por lo que prosigue la investigación.

Según el fiscal Costa, la principal hipótesis apunta a que el acusado utilizó su auto para descartarse del cuerpo y su moto para hacer lo propio con otros elementos como prendas de vestir "con sangre". Además, aclaró que en las imágenes de video se lo "ve a Benítez solo" en el auto de su hermano, un Volkswagen Gol de color azul, que ya fue secuestrado.

Las últimas horas de Luisina y su relación con Benítez

El fiscal Costa detalló que se perdió contacto con el teléfono celular de Leoncino durante la madrugada del pasado 10 de julio. Sin embargo, aclaró que la fiscalía comenzó a investigar su desaparición desde del domingo 16, cuando se realizó la denuncia correspondiente.

"Ahí empezamos a reconstruir el camino que había hecho ella. Después de descartar varias hipótesis, determinamos que, ese lunes, ella ingresó al domicilio de la persona ahora detenida. Ingresó ahí y no se la vio salir más", detalló el representante del Ministerio Público.

A continuación, agregó: "Se hizo un gran trabajo de las cámaras. Hubo horas y días de visualización. No se la vio salir más a Luisina, mientras que unos días después se lo vio a Benítez salir con bolsas negras grandes en varias oportunidades. Salía cubierto con cascos, con guantes. No quería que se lo identifique".

Sobre esta conducta del sospechoso, el jefe de fiscales de Concordia consideró que "esa serie de movimientos sospechosos hace considerar la hipótesis de que Luisina falleció y que esta persona descartó su cuerpo".

Además, Costa indicó que "se levantaron varias muestras" en el domicilio de Benítez para comprobar si hay más indicios que den cuenta de la presencia de la joven en dicho inmueble. En ese sentido, dentro de la vivienda se encontraron manchas que dieron resultado positivo cuando se pasó el luminol, por lo que podría ser sangre.

Las cámaras captaron a Luisina ingresar en el domicilio de Benítez, pero no salir.

El fiscal de Concordia explicó que todavía "no se pudo establecer con exactitud qué vínculo tenían" el acusado y la víctima, aunque "eso se reconstruirá a partir de las declaraciones". Asimismo, indicó que se avanzará sobre "cámaras, celulares, testimonios de allegados y resultados de pericias y rastrillajes" realizados en la casa del imputado para poder tener más claro lo ocurrido.

Sobre el imputado, Ricardo Alberto Leoncino, el padre de la joven, indicó en diálogo con TN que "yo no lo conozco. Incluso, nunca lo vi". Al respecto, agregó que tampoco sabe si tenía algún tipo de relación con su hija.

Sumado a esto, recordó que días antes de la desaparición de su hija, ella pasó por su casa con "un montón de bolsas y ropa", le pidió mil pesos y le dijo que el padre de uno de sus hijos había alquilado un departamento y se iba a mudar allí. "Al día siguiente me llamó para preguntarme por el cambio de plata uruguaya, le dije que no sabía, que iba a consultar pero al otro día le contesté y después perdí contacto", completó en diálogo con Canal Once de Paraná.

Asimismo, el padre apuntó a que Luisina le había comentado "que había visto cosas raras, depósitos de droga donde vivía", y que él le respondió que se fuera "urgente de ahí porque iba a quedar pegada y sabía lo que le podía pasar". En ese sentido, aseguró que "podría venir por ese lado el problema, vio algo que a lo mejor no tenía que ver", y confirmó que no conoce al acusado y nunca habían hablado de él.

Por su parte, Johanna Betancur, amiga cercana de Leoncino, describió a la joven como "una persona muy alegre" y opinó que "ella jamás se hubiese ido sola por su cuenta". "La última charla que tuve fue el domingo 9 (de julio). Me estaba diciendo que se iba a ir a vivir sola. Yo creo que algo malo le pasó. Nunca se iba a desconectar tanto de las redes. Es muy extraño", manifestó en diálogo con la Radio Pública de Concordia.

El horror en la historia familiar: el femicidio de Valeria Leoncino

Luisina era hermana de Valeria Leoncino (25), quien fue asesinada en marzo de este año en Concordia por un hombre que estaba obsesionado con ella. El femicidio ocurrió con testigos, con tres disparos efectuados a quemarropa. Inmediatamente, el hombre se suicidó.

El hecho fue cometido en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Guarumba, entre calles Eva Perón y Entre Ríos, de Concordia, donde la joven estaba con tres amigas a las que había llamado luego de ver apoyado en su auto Ford Fiesta blanco, en la puerta del edificio, a Carlos Passarella (34), quien era compañero de trabajo. El hombre había intentado acercarse a ella en reiteradas ocasiones y hacía algunos meses le había ofrecido trabajo en la tapicería de su padre.

Valeria Leoncino (25), hermana de Luisina, fue víctima de un femicidio en marzo de este año

Ese día, cuando la joven bajó del departamento, Passarella se aproximó, extrajo un arma calibre 9 milímetros y la asesinó de tres disparos: uno en la cabeza y dos en el pecho. Acto seguido, el femicida huyó en el auto en el que había llegado, lo estacionó a unos 150 metros y se quitó la vida.

Las amigas, testigos del homicidio, declararon que el hombre estaba "obsesionado" con la joven y le había insistido numerosas veces en iniciar una relación, aunque ella no quería. Passarella y Leoncino "eran sólo compañeros de trabajo, no tenían una relación de pareja o sentimental sino que había una obsesión del muchacho con la chica", explicó el fiscal de Género local, Mauro Jaume.

Lo mismo afirmó José Arias, el fiscal que condujo las primeras pericias. "Estaba obsesionado y tenía un interés hacia la chica pretendiendo formar una relación y, ante el rechazo, le quita la vida porque no admite otra posibilidad", sostuvo Arias.

Al ser consultado por la prensa local sobre el comportamiento del asesino, el fiscal indicó: "Se trata de cosificar a la mujer y no dejarla hacer su vida. Simplemente, 'o estás conmigo o no estás con nadie'. Y a los pocos minutos este hombre también aparece muerto quitándose la vida".

