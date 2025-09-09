Prefectura incautó en Misiones un cargamento de droga y fentanilo valuado en casi 500 millones de pesos

La Prefectura Naval Argentina secuestró en la ciudad de Corpus, en Misiones, un cargamento que contenía 177 ampollas de fentanilo, 14 de etilefrina, y más de 173 kilos de cocaína repartida en 255 envoltorios. De acuerdo a las autoridades, el valor de lo incautado llega casi a los 500 millones de pesos.

El operativo nocturno comenzó cuando la fuerza identificó un bote a motor que se trasladaba desde Paraguay. Los agentes siguieron a la embarcación y vieron cómo, ya en territorio argentino, dejaban una docena de bultos en la costa del río Paraná, en la zona conocida como Puerto Menocchio, para luego regresar a su país de origen.

Las ampollas de fentanilo y las etilefrina, según los investigadores, son de 0,05 miligramos, pertenecen a la línea Prinosil, y llevan la marca del laboratorio Quimfa, que se encuentra radicado en Asunción, Paraguay.

Prefectura examinando las ampollas encontradas

El caso quedó en manos de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que mandaron secuestrar todo el cargamento. Las sustancias serán peritadas por la Policía de Misiones, que deberá, además, establecer adónde se dirigía esta droga. Otra línea de investigación tendrá que definir si se trata de un producto que salió del laboratorio Quimfa o si fue falsificado.

Tres años atrás, esta compañía había realizado una denuncia diciendo que se vendía un medicamento con su firma que, en realidad, había sido clonado. El caso fue debidamente comunicado a Vigilancia Sanitaria y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Argentina está en alerta por el fentanilo desde la muerte de 96 personas que involucra al laboratorio HLB Pharma y ya cuenta con varios detenidos.

El juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo del doctor Ernesto Kreplak, ordenó el lunes 8 de septiembre realizar siete allanamientos como parte de la investigación por la causa del fentanilo contaminado que provocó casi un centenar de muertes.

Estos procedimientos judiciales tuvieron como objetivo las sedes centrales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la sede del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la casa de la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio; la vivienda de la extitular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó; el hogar de la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil; la casa de la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut; y la vivienda del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin.

Ariel García Furfaro, el principal acusado por el caso del fentanilo contaminado

Fuentes del juzgado federal 3 hablaron con PERFIL y explicaron “el objeto de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados”.

La investigación que lidera Kreplak comenzó tras una serie de muertes provocadas por ampollas de fentanilo contaminadas producidas por el laboratorio HLB Pharma, cuyo titular, Ariel García Furfaro, se encuentra detenido, junto a nueve directivos y responsables de su empresa.

