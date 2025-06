La Prefectura cumple 215 años: una historia signada por la custodia de nuestras aguas

La Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima Nacional y guardiana de nuestras aguas, cumple 215 años de trabajo, con compromiso y vocación, para brindar seguridad a los argentinos. Nacida con el calor de la Revolución de Mayo, cuando Mariano Moreno, Secretario de Gobierno y Guerra, firmó aquel histórico decreto que designó a Martín Jacobo José Thompson como primer Capitán de Puerto del Río de la Plata, la Prefectura se convirtió en la fuerza de seguridad de la Nación encargada de aplicar la ley en las aguas.

Hoy, con alrededor de 20.000 efectivos desplegados en el territorio nacional, es la autoridad encargada de ejercer el poder de policía de seguridad de la navegación, salvaguardar la vida en las aguas, proteger el medio ambiente, mantener el orden público y luchar contra el delito.

Dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de la Dra. Patricia Bullrich, se encuentra bajo la conducción del Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, acompañado por el Subprefecto Nacional, prefecto general Alejandro Annichini.

Así fueron los comienzos de una fuerza con historia

Los inicios de la Prefectura se remontan a los días fundacionales de la Argentina, cuando, en 1810, la Revolución de Mayo encendía el espíritu emancipador en el Río de la Plata.

En un contexto en que la Primera Junta de Gobierno buscaba organizar las funciones del nuevo Estado, se designó a Martín Jacobo José Thompson como primer Capitán de Puerto del Río de la Plata, mediante un decreto firmado por Mariano Moreno, y se incorporaron las antiguas capitanías de puerto como Institución de la Patria, dando nacimiento oficial a lo que con el tiempo se convertiría en la Prefectura Naval Argentina.

Aquel hito fundacional marcó el inicio de una Institución que cumple funciones exclusivas y excluyentes en las aguas nacionales que sirven al tránsito y comercio interjurisdiccional.

A través de los siglos, la Prefectura experimentó cambios de dependencia ministerial, modificaciones en su estructura orgánica y en su denominación, pero sin perder jamás su esencia: la de ser la Autoridad Marítima nacional.

Hoy, 215 años después, mantiene intacta esta naturaleza, pero con la tecnología, el equipamiento y la capacitación del personal que demandan los desafíos del siglo XXI.

Prefectura en acción: salvaguardando la vida y el patrimonio nacional

Desde sus orígenes, una de las misiones fundamentales de la Prefectura es la protección de la vida humana en el ámbito acuático. Como integrante del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (SAR), la Fuerza interviene en más del 99% de los operativos de salvamento en las aguas bajo jurisdicción nacional.

Para salvaguardar la vida en las aguas, personal especializado de la Fuerza gestiona el tráfico en los aguas, brinda asistencia marítima, coordina el intercambio de las comunicaciones de seguridad, realiza radio consultas médicas, hace un seguimiento pormenorizado de los acaecimientos que puedan derivar en una emergencia e interviene en operaciones de salvamento.

Nucleados bajo la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre, los Servicios de Tráfico Marítimo, de Aviación, de Buques Guardacostas y de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, trabajan coordinadamente para cumplir con esta misión, con el apoyo de la Dirección de Informática y Comunicaciones que brinda las herramientas tecnológicas necesarias para alcanzar una mayor eficiencia.

Es así que guardacostas y embarcaciones de diferente tipo, aeronaves, Estaciones Costeras y Centros de Control de Tráfico Marítimo, distribuidas estratégicamente a lo largo de todo el litoral, dotados de personal especializado como nadadores de rescate, buzos, bomberos navales, pilotos, mecánicos de aeronaves y médicos de emergencia, conforman un engranaje eficaz gracias al cual se realizan con éxito cada una de las operaciones.

Además de las tareas mencionadas para brindar seguridad en las aguas, la Prefectura tiene un rol clave como autoridad de aplicación de los principales convenios internacionales sobre protección del ambiente acuático, interviniendo ante derrames de hidrocarburos, siniestros en buques o incidentes ambientales, controlando mercancías peligrosas y vigilando la gestión del agua de lastre, entre otras acciones.

Control, vigilancia y soberanía en las aguas

La Prefectura Naval Argentina, en su carácter de Autoridad Marítima nacional con competencia y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y, en su rol de Policía Auxiliar Pesquera, ejerce la vigilancia y el control de los espacios marítimos sobre los cuales Argentina posee soberanía sobre sus recursos naturales y el control de la actividad pesquera, de conformidad con la buena práctica jurídica internacional y la normativa nacional vigente.

Prefectura se constituye en un actor clave en el control del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), a fin de prevenir la incursión de buques extranjeros que operan en el área de alta mar adyacente a esta frontera marítima.

Como parte de las actividades y recursos empleados para llevar a cabo las funciones mencionadas, la Institución cuenta con un moderno e innovador sistema integral de vigilancia electrónica, denominado “Sistema Guardacostas”.

Consolidado normativamente mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional y desarrollado por la Fuerza, constituye una herramienta estratégica para el monitoreo permanente de las actividades en el mar y funciona como una sofisticada plataforma de información geográfica (GIS) que centraliza y gestiona en tiempo real datos técnicos, administrativos y de movimiento de embarcaciones a nivel global.

Gracias a una infraestructura avanzada, integra múltiples fuentes de información provenientes de sistemas activos y pasivos de localización de buques, entre los que se destacan las imágenes satelitales SAR (Radar de Apertura Sintética) provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), las cuales permiten ubicar embarcaciones en forma independiente de los sistemas de posicionamiento con los que cuentan a bordo y, así, detectar a los buques no colaborativos, es decir aquellos que apagan sus Sistemas de Posicionamiento Automático (AIS).

La Fuerza, como Autoridad Marítima, también ejerce funciones vinculadas al Estado de Abanderamiento, inscribiendo buques en la matrícula nacional, habilitando al personal navegante, supervisando embarcaciones que navegan en aguas argentinas y a los buques de bandera nacional en alta mar o en puertos extranjeros, garantizando la seguridad de la navegación y el respeto de la normativa vigente.

En la primera línea contra el delito

A través de su Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones y en coordinación con organismos nacionales e internacionales, la Autoridad Marítima nacional desarrolla tareas de seguimiento, análisis de información y articulación operativa que permitieron, en los últimos meses, la incautación de importantes cargamentos de estupefacientes y la desarticulación de bandas criminales transnacionales.

Su labor se extiende a la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos complejos, con unidades de élite como la Agrupación Albatros y la Agrupación Guardacostas, entrenadas para intervenir en escenarios críticos y proteger a la ciudadanía.

La Agrupación Albatros, fuerza de operaciones policiales de despliegue rápido entrenada para operaciones de rescate, combate contra el narcotráfico, delitos federales, toma de rehenes y situaciones de catástrofe e inundaciones.

La Agrupación Guardacostas, orientada a la prevención del delito, control de rutas fluviales y urbanas, seguridad en accesos portuarios y tareas de orden público, interviniendo también en zonas urbanas vulnerables, allanamientos y patrullajes.

Ambas agrupaciones constituyen el brazo táctico operativo de Prefectura, capaz de intervenir con inmediatez ante cualquier contingencia o delito complejo.

Los desafíos que presenta la expansión del narcotráfico transnacional, la explotación laboral en alta mar y el contrabando exigen mayores capacidades operativas, inteligencia criminal y despliegue territorial, y Prefectura ha respondido a esa demanda con más medios, más personal calificado y tecnología de última generación.

Referentes en seguridad marítima para el mundo

A 215 años de su nacimiento, Prefectura no sólo mantiene intacta su función histórica sino que se ha convertido en una autoridad marítima de referencia regional e internacional. Gracias a su prestigio, capacidad operativa y reconocida trayectoria, se ha vuelto referente en innovación en áreas en las que interviene, entre ellas en materia de control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

A la luz de esto, no solo mantiene fuertes lazos de cooperación con organismos internacionales y autoridades marítimas de otras partes del mundo, sino que desarrolla cursos y capacitaciones para cursantes extranjeros.

Este intercambio de conocimientos y experiencias permite fortalecer el trabajo mancomunado y posiciona a la Institución como modelo en seguridad marítima integral.

Un legado que navega hacia el futuro

Desde aquel 30 de junio de 1810 hasta hoy han pasado 215 años de historia, tradición y valor. La Prefectura continúa siendo la fuerza silenciosa y decidida que vigila las aguas argentinas, adaptándose a los desafíos de cada época y preservando el espíritu de sus orígenes.

Desde su creación ha sabido adaptarse a los cambios de cada época y posicionarse como un actor indispensable en la seguridad nacional, manteniendo vigente su espíritu fundacional y redoblando su compromiso con la sociedad, apostando a la innovación, la fidelidad a sus valores y el desarrollo profesional de su personal.