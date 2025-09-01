Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global vinculada al escándalo del fentanilo contaminado en Argentina. En la advertencia se indicó que se retiraron los lotes adulterados, aunque otros productos de los laboratorios implicados podrían comprometer la salud de los pacientes.

El organismo no descartó que los productos estén circulando en otros mercados. La advertencia se lanzó considerando que la OMS mantiene una relación compleja con el Gobierno de Javier Milei, el cual anunció el retiro de Argentina del organismo, de la misma manera que lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En desarrollo...