Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

En medio de la peor crisis política desde que asumió, Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. Sin embargo, la agenda oficial no fue la única en salir a la luz: la propia Fátima Flórez confirmó que el mandatario asistirá a su show en el Hotel Sahara de la ciudad del juego.

El empresario Jorge Elías promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, indicando que las entradas para sus fechas del 5 y 6 de septiembre podían adquirirse a través de Ticketmaster, a un precio entre los 74 y 102 dólares.

El viaje del presidente se produce en simultáneo con el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y líder de La Libertad Avanza. En el Congreso ya hay pedidos de interpelación, aunque la Justicia todavía no la citó formalmente.

El caso se desató tras la filtración de audios en los que se menciona a Eduardo “Lule” Menem, hombre clave en la Secretaría General, como parte de una supuesta trama de retornos vinculada a una droguería.

Llamó la atención que, por primera vez, el presidente no viajará al exterior acompañado por su hermana. Karina enfrenta cuestionamientos internos de Santiago Caputo y una creciente presión opositora, lo que la dejó en el centro de la tormenta política.

Campaña ¿en pausa?

Otro dato que genera ruido es que Milei se ausentará en el tramo final de la campaña bonaerense, donde se juega una elección clave. Pese a su militancia bajo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, algunos sondeos anticipan un triunfo del gobernador Axel Kicillof.

Cuando eran pareja, Milei asistió en varias oportunidades a los shows de Fátima en Mar del Plata. Tras la separación, el presidente estuvo vinculado sentimentalmente con Amalia “Yuyito” González, aunque en las últimas semanas circularon rumores de una posible reconciliación con la imitadora.

Ahora, en medio de un tembladeral político, la foto de Milei en Las Vegas promete volver a poner en primer plano la relación con su expareja. El 12 de abril de 2024, Javier Milei confirmó su separación de Fátima Florez. El presidente de la Nación explicó a través de un breve comunicado el motivo de su ruptura, y aclaró que iban a mantener un vínculo de amistad.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

