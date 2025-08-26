Fentanilo contaminado: Confirman que una menor de 11 años fue medicada con un lote afectado y sufrió daños permanentes

Una familia cordobesa presentó una nueva denuncia en la Justicia Federal tras confirmar que una niña de 11 años fue medicada con fentanilo contaminado durante su internación en la Clínica Vélez Sársfield. La menor, que había ingresado por una crisis asmática, recibió varias aplicaciones de la droga entre el 23 de febrero y el 5 de marzo pasado, lo que le ocasionó daños físicos, neurológicos y psicológicos permanentes.

Los abogados de la familia, Alexis Kohmann y Emiliano Ramallo, confirmaron que las pericias médicas verificaron la presencia de la bacteria contaminante en el lote del fármaco aplicado. "Para su tratamiento hemos detectado que se le aplicó parte del lote del fentanilo contaminado, eso está comprobado por parte de las pericias que hemos llevado adelante y han arrojado todas resultados positivos de la bacteria contaminante", precisaron a La Voz En Vivo.

Actualmente, la menor se encuentra en su domicilio bajo un esquema de internación domiciliaria, con controles médicos y estudios permanentes.

Respecto al motivo por el que se utilizó ese medicamento, el abogado Ramallo explicó: "Es parte de cualquier protocolo médico en situaciones análogas a las de ella cuando fue internada por una crisis asmática. El inconveniente acá es que el fentanilo estaba contaminado, eso es lo que terminó desencadenando todas las consecuencias gravísimas que tiene al día de hoy y que lamentablemente las va a tener por el resto de su vida".

Acciones penales y civiles

La familia de la niña inició acciones tanto en el fuero penal como en el civil. En el primer caso, se constituyeron como querellantes particulares contra los laboratorios responsables de la fabricación de la droga y contra la ANMAT, por el rol de control que no habría cumplido de manera adecuada.

"En materia penal hemos solicitado que, si bien hubo detenciones recientemente en esta causa, las mismas sean tratadas con el instituto del procesamiento y prisión preventiva para que estas personas estén presas hasta el juicio", sostuvo Kohmann.

En cuanto a la Clínica Vélez Sársfield, los abogados aclararon que quedó excluida de la denuncia: "Los padres están muy conformes con la atención de los galenos de ese centro de salud", destacaron.