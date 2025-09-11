La escuela Marcelino Blanco de La Paz, localidad de Mendoza, fue el escenario de un tenso episodio este miércoles cuando una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma, disparó para asustar a sus compañeros y docentes, y se atrincheró durante horas.

La adolescente llegó al colegio a las 9 de la mañana con una pistola 9 milímetros, que sería de su padre, un comisario retirado de San Luis. Según relataron sus compañeros, primero fue al baño y efectuó un disparo, mientras los demás alumnos estaban en el recreo.

“Cuando los chicos vieron la bala, se metieron todos corriendo en los cursos y se encerraron”, contó una alumna en diálogo con el noticiero local El Siete TV. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un elemento de pirotecnia. “Todos pensaron que era un chasquibum, pero ella les dijo: ‘¿Qué chasquibum?’, y sacó el arma y pegó un tiro en el piso”, agregó la testigo.

Minutos después, la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola y lo amenazó con matarlo, aunque le aclaró que primero iba a buscar a una docente. “Creo que la de Matemáticas o de Historia, no sé. Le preguntó a un chico dónde estaba la profesora y él le dijo que no, que ya se había ido. Entonces, tiró otro tiro más y ahí se fue corriendo por todo el pasillo”, detalló.

De acuerdo con otros testimonios, la joven también exigió que le entregaran a una preceptora y a un compañero que supuestamente la hostigaba. “Dijo que las iba a matar y después se entregaba”, contó uno de los alumnos. En medio del caos, la adolescente recorrió los pasillos y aulas mientras golpeaba las puertas con la culata del arma, mostrándosela a sus compañeros y ordenándoles que ingresaran a las aulas.

La policía llegó al establecimiento tras recibir un llamado de alerta y encontró a la adolescente sola y atrincherada en el patio. Después de más de siete horas de tensión, cerca de las 16, un equipo especializado logró convencerla para que entregara el arma. La joven fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde quedó bajo la atención del Cuerpo Especial de Salud Mental.

El episodio generó pánico y varios alumnos y docentes sufrieron crisis nerviosas, por lo que debieron ser trasladados al hospital público de La Paz. Según confirmó el director del centro de salud, Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron acompañados por sus padres.

“La chica sufría bullying y por eso pasó esto”: los testimonios de los compañeros

Los propios alumnos de la escuela aseguraron que la adolescente había advertido semanas atrás que planeaba llevar un arma al colegio. “Quiero traer el arma sin cargar, solo para asustarlos”, habría dicho.

Según sus compañeros, la joven sufría situaciones de bullying en el aula. “Conozco a la hermana, no es mi compañera, pero va a un grado más que yo. Ella va a 5° y yo a 4°. La chica sufría bullying y por eso pasó esto”, relató un estudiante a Canal 7 de Mendoza.

En cuanto a su entorno familiar, otro alumno describió: “Su familia es muy tranquila, todos son muy buenos y no se han metido en problemas últimamente. Ella es muy callada y tímida”.

TV/ff