Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista: ¿quién es la principal sospechosa?

Un reconocido fisicoculturista brasileño, Valter de Vargas Aita fue asesinado. Ocurrió en la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina. Por el crimen detuvieron a su pareja.

El deportista de 41 años fue atacado con un arma blanca durante una disputa doméstica en el departamento donde la víctima residía con su pareja.

El cuerpo sin vida de Valter de Vargas Aita presentaba múltiples heridas de arma blanca, según informó TMZ Sports en sus primeras coberturas del caso.

El atleta recibió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda. Tras el incidente, intentó abandonar el departamento en busca de auxilio, sin embargo, su cadáver fue encontrado cerca de las escaleras.

No obstante, la Policía Civil localizó en el interior a la mujer, de 43 años, en estado grave y también con heridas provocadas por arma blanca.

Según la información que difundió el medio de los Estados Unidos, las autoridades declararon que “la mujer ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro asesinato”. La acusada presentaba antecedentes penales y debía cumplir una condena de 15 años de prisión. La detenida fue hospitalizada de urgencia y permanece custodiada mientras se recupera.