Cómo proteger las cuentas bancarias ante el robo del celular.

El Observatorio de Seguridad Ciudadana reveló que los celulares representan más de una cuarta parte de los robos en la vía pública. Uno de los intereses de los delincuentes se centra en acceder a los datos personales, cuentas bancarias, y billeteras virtuales.

Los especialistas describen como práctica común por los delincuentes, una vez cometido el robo, la activación del modo avión del dispositivo ya que desactiva las conexiones inalámbricas y el GPS.

A partir de esto, los expertos brindan algunas recomendaciones para blindar el acceso de los delincuentes hacia los datos personales. La primera medida es configurar el apagado automático de la pantalla en 15 segundos, también la utilización de un pin, patrón o contraseña, combinado con huella digital.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, se puede introducir un pin al apagado o reinicio del teléfono. Este ajuste se encuentra en las secciones "Ajustes de bloqueo seguro".

La activación de un código pin para la tarjeta sim impide que el chip se use en otro dispositivo sin autorización. También se puede bloquear el IMEI, un código único de 15 dígitos que identificada cada aparato. El usuario obtiene este dato marcando asterisco, numeral, cero, seis, numeral en el equipo y lo entrega a la compañía telefónica para inutilizar el teléfono en cualquier red.

Asimismo, se debe desvincular las tarjetas de crédito y de débito conectadas a servicios de pago, para evitar compras y cargos no autorizados.

Por último, se debe llamar al banco para que active protocolos adicionales como monitoreo de movimientos y bloqueos temporales.