Un extraño episodio se registró este lunes en Mar del Plata, donde una mujer de 64 años fue hallada sin vida dentro de su vivienda, acompañada por más de diez perros que también aparecieron muertos. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el fallecimiento de la mujer y de los animales estaría vinculado a una intoxicación causada por una sustancia venenosa que ella misma habría administrado a las mascotas y que luego habría ella misma habría consumido.

El suceso tuvo lugar en una casa situada en las cercanías de la calle 200, en el barrio Parque Hermoso, en la ciudad balnearia bonaerense. Ante esta situación, hasta allí acudieron efectivos policiales tras un aviso realizado por la hermana de la mujer, quien observó a uno de los perros sin vida. Consultada por el estado de su familiar, respondió: "Se encerró".

De acuerdo con información aportada por fuentes policiales, la mujer habría suministrado el veneno a los animales, posteriormente ingirió la misma sustancia y, tras hacerlo, “se atrincheró” dentro de su domicilio.

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron a la mujer recostada en el suelo, aparentemente inconsciente. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación efectuadas por personal médico del SAME, se constató su fallecimiento en el lugar.

Luego de las primeras diligencias realizadas por el Comando de Patrullas de la zona, intervinieron en el domicilio especialistas de la Policía Científica. Más tarde, también participaron equipos municipales de Zoonosis y de Defensa Civil.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, conducida por Alejandro Pelegrinelli, que encuadró el expediente bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". Como primera medida, el fiscal dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de la mujer.

Autopsia: qué se sabe sobre la muerte de la mujer

El examen forense practicado al cuerpo de la mujer de Mar del Plata que habría envenenado a más de diez perros y luego ingerido la misma sustancia determinó que el deceso se produjo a raíz de "una falla multiorgánica provocada por intoxicación".

La información surge de un informe preliminar que fue incorporado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº5, según publicó el portal de noticias 0223. De todos modos, aún restan efectuarse estudios complementarios para identificar con precisión cuál fue la toxina ingerida por la dueña de los animales.

En el marco de la investigación también se estableció que, además de los perros, doce gatos también murieron envenenados, mientras que otros ocho lograron sobrevivir. De estos últimos, tres permanecen bajo observación veterinaria y los cinco restantes quedaron al resguardo de una vecina.

