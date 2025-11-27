Una escalera en mal estado causó un accidente fatal este miércoles en las afueras de Mar del Plata. Leticia Lembi, una periodista de 33 años de la ciudad de Tres Arroyos, intentó sacarse una foto desde lo alto de los acantilados de la Barranca de los Lobos y cayó al vacío desde una altura de 25 metros. El impacto contra las rocas la mató instantáneamente.

La deteriorada plataforma de hormigón desde la que cayó Lembi se encuentra en el kilómetro 535 de la ruta 11, frente a la estancia La Moringa, en un área de acantilados muy popular de las playas del sur de Mar del Plata. Sin embargo, la zona también es conocida por su peligrosidad.

Tras la caída de Lembi, las personas que la acompañaban pidieron auxilio. Patrulleros, una ambulancia del SAME y los bomberos del barrio cercano de San Patricio se acercaron al lugar. Un equipo especializado en rescate debió bajar hasta las rocas para recuperar el cuerpo de Lembi antes de que subiera la marea.

Leticia Lembi era integrante de una familia tradicional de Tres Arroyos. Se graduó en Periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, y en 2020 trabajó durante un breve período en el diario La Voz del Pueblo, de su ciudad natal. Actualmente se desempeñaba como coordinadora de estrategia digital de la agencia de marketing digital Onlera, creada y dirigida por su primo, Santiago Escudero.

Precisamente fue su trabajo lo que la llevó a Mar del Plata. Unas horas antes, se había realizado en la ciudad balnearia el Onlera Summit, un evento corporativo de la agencia en el que Lembi tuvo un rol protagónico. En el momento del accidente, paseaba junto a Escudero y otros integrantes del equipo de trabajo.

La noticia de la sorpresiva muerte de Lembi causó conmoción en Tres Arroyos, su pueblo, donde era muy querida. Lembi había estudiado en el Colegio Holandés, y era conocida por ser la hija del propietario de Casa Evaristo, una tienda renombrada de la ciudad, que recientemente cerró sus puertas tras ochenta años de actividad comercial.