Un empleado murió aplastado por un árbol navideño

Un árbol de Navidad gigante cayó durante un trabajador quien murió en el acto. Además, otro operario quedó herido. Se inició una investigación formal para conocer las condiciones de seguridad en el montaje y las posibles causas de la caída de la grúa para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades.

El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre, a las 11 de la mañana en las inmediaciones del emblemático Largo São Sebastião, en Manaos, ciudad capital del estado de Amazonas, en Brasil.

La estructura que superaba los 23 metros de altura, cayó sobre los empleados mientras el camión intentaba levantarlo.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Civil, la grúa utilizada para levantar la estructura se volcó, lo que provocó la caída del armazón sobre los trabajadores. Los peritajes técnicos apuntan a una sobrecarga o a una distribución inadecuada del peso como causa principal del vuelco.

El incidente provocó la muerte de Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció poco después.

En tanto, otro empleado identificado como Henes Libório Ramos, de 47 años, resultó herido y permanece hospitalizado en condición estable tras sufrir una fractura en una pierna.