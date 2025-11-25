Volcó un micro en la ruta 2 que iba a Mar del Plata: al menos dos muertos y múltiples heridos

En las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, un micro volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos y múltiples heridos, dos de ellos de gravedad, confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

En el vehículo, que pertenece a la empresa Turismo New Bus, viajaban pasajeros que se dirigían a la ciudad costera para participar en un Encuentro de Hábitat Popular organizado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Debido al accidente, el acto fue suspendido.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 325, cerca de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8 de este martes. Por razones que aún están bajo investigación, luego de una curva, el vehículo cayó sobre su lado derecho en el cantero central de la ruta, con 56 pasajeros a bordo.

Tras el hecho, equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal se acercaron al lugar del accidente para sacar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro del micro y asistir a los heridos.

Un micro de la empresa Turismo New Bus que viajaba en la ruta 2 rumbo a Mar del Plata volcó con 56 pasajeros a bordo.

Además, todos los hospitales cercanos permanecen en alerta por el operativo. Al menos quince pasajeros fueron trasladados a al hospital de Coronel Vidal, y otros heridos fueron derivados a General Pirán. Uno de los pasajeros, herido de gravedad, fue derivado con código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” de Mar del Plata.

Acerca de las víctimas fatales, una de ellas es una mujer, mientras que se desconoce por el momento el género del otro pasajero fallecido, así como también sus identidades.

También se acercó al lugar del accidente un móvil con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para realizarle el test de alcoholemia al chofer del micro, como parte del protocolo.

La circulación en la ruta se vio parcialmente interrumpida por la presencia de móviles de rescate, lo que provocó demoras en el tránsito y largas filas de vehículos.

Las autoridades investigan el hecho para determinar la causa del vuelco. El caso quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.

