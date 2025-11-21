Terrible accidente en la ruta 22 en Río Negro: murieron cuatro integrantes de una familia

Este viernes 21 de noviembre, cuatro miembros de una reconocida familia de la ciudad de Catriel, en Río Negro, murieron cuando viajaban a bordo de una Ford Ecosport luego que una camioneta Volkswagen Amarok los chocara cuando se habían detenido para acomodar equipaje que se les había caído del techo. El terrible siniestro ocurrió en la ruta 22, sobre el kilómetro 1203, cerca del límite de Río Negro con Neuquén, pasadas las 7 de la mañana.

De acuerdo a los testigos, la Ford Ecosport perdió un bulto que llevaba en el portaequipaje y el conductor, único sobveviviente del desastre, detuvo a la camioneta sobre la cinta asfáltica para recogerlo. Sin embargo, cuando bajó apareció a alta velocidad una camioneta Amarok que impactó de lleno al vehiculo detenido, que recorrió varios metros y comenzó a incendiarse.

Pese a los esfuerzos de otros automovilistas y policías que llegaron rapidamente, no pudieron rescatar a las dos mujeres y dos menores que estaban en la EcoSport: se trataba de la doctora Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores. El esposo de la médica, Justo Pastor Gutiérrez, era el conductor que descendió segundos antes del choque, debió ser llevado de urgencia en estado de shock al hospital de Allen.

Por su parte, el conductor de la Amarok, aunque golpeado se encontraba consciente, y se le realizaron exámenes toxicológicos. Su test de alcoholemia dio 0,46 g/l en sangre, por ese motivo, fue demorado, aunque la causa en primera instancia quedó caratulada como homicidio culposo.

La Amarok destruida por el impacto y la EcoSport prendiéndose fuego

Los medios rionegrinos y neuquinos poco tardaron en informar que el conductor de la camioneta Amarok era Axel Araneda, con antecedentes penales porque en en 2019, junto a otros miembros de su familia, fue condenado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". En 2022, el Tribunal Oral Federal de General Roca dispuso su libertad condicional. En 2025, La Corte Suprema de Justicia ratificó ese fallo.

La foto que compartió Axel Araneda poco antes del accidente en sus Instagram Stories

Ahora, Araneda quedó demorado y se investiga su grado de responsabilidad en la tragedia d eeste viernes, caso que quedó a cargo de los fiscales Polantinos y Benatti.

