Violento choque sobre el puente Avellaneda: tres heridos graves

Un violento choque frontal entre dos vehículos ocurrió en la madrugada de este sábado en la subida del paso sobre nivel del puente Nicolás Avellaneda, a la altura de la calle Suárez. Producto del hecho, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron internadas en grave estado en el Hospital Argerich.

El accidente se registró con la calzada mojada, lo que dificultaba la conducción. Debido al siniestro, la Policía de la Ciudad debió interrumpir el tránsito en el sector mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

En el primer vehículo, un Chevrolet Astra, viajaba un hombre mayor que quedó atrapado tras el impacto. Los bomberos de la Ciudad realizaron las maniobras necesarias para liberarlo, lo colocaron sobre una tabla rígida y lo trasladaron al hospital con politraumatismos.

El otro vehículo, un Nissan modelo Tiida, llevaba a un hombre que estaba inconsciente pero mantenía signos vitales. Fue asistido en el lugar y luego derivado al mismo centro médico con diagnóstico de politraumatismos.

Además, en ese mismo Nissan, los rescatistas atendieron a una mujer de edad avanzada, también inconsciente. Tras completar las maniobras de liberación, fue trasladada al Hospital Argerich, igualmente con politraumatismos.

Así quedaron los vehículos tras el violento choque frontal en el puente Nicolás Avellaneda | Captura

Los dos vehículos se estrellaron de frente en pleno centro de la calzada, en un tramo donde conviven el tránsito en ambos sentidos. Las trompas quedaron destrozadas y los motores comprimidos por la violencia del impacto.

Un testigo resumió la escena: “No se entiende lo que han querido hacer, acá es mano y contramano. Lo cierto es que chocaron, colisionaron de frente”.

La lluvia dejó la calzada resbaladiza, lo que pudo haber contribuido al accidente, aunque no se descarta que una falla mecánica, un error de maniobra o una distracción al volante hayan sido determinantes.

Ahora, los exámenes médicos, incluidos análisis de sangre, serán clave para conocer el estado de los conductores en el momento del siniestro y esclarecer lo ocurrido.

