Las sospechas de una vecina fueron claves para el descubrimiento de un caso macabro: una mujer de 74 años y su hija, de 41, fueron encontradas sin vida dentro de su casa, en el barrio porteño de Villa Luro. Se cree que habrían sido víctimas de un posible robo pero el caso genera conmoción porque los accesos a la vivienda no tenían signos de violencia, por lo que se estima que podrían conocer a su asesino.

Las víctimas fueron identificadas como Estela, una costurera jubilada, y su hija Soledad, que trabajaba como chef. Una mujer que vive cerca de su casa y que solía verlas con frecuencia dio aviso al número de emergencias 911 este jueves, debido a que “no veía a sus vecinas desde hace unos días”, según informaron fuentes del caso.

La comunicación inició un operativo, en el que personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se dirigó hasta el domicilio ubicado en la calle Morón. Como no recibían respuesta, realizaron una consulta a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3 y finalmente ingresaron por la fuerza. Previo a este procedimiento, confirmaron la puerta principal no había sido violentada.

Los agentes recorrieron el interior y encontraron los cuerpos de las mujeres en una habitación, tiradas en el piso. Ambas estaban vestidas y no habían sido ni atadas o amordazadas, pero se comprobó que presentaban heridas cortantes y señales de haberse defendido, por lo que se analiza si habrían sido atacadas con un arma blanca.

Los ambientes de la casa estaban revueltos, sin embargo, los objetos de valor de las víctimas y otros objetos, como electrodomésticos, fueron encontrados en el lugar. La causa actualmente está caratulada como un "doble homicidio en ocasión de robo".

La Fiscalía aguarda los resultados de las autopsias, pero las observaciones iniciales señalan que fueron golpeadas y apuñaladas. Los exámenes también indicaron que la "data de muerte es de aproximadamente 72 horas", por lo que habrían sido agredidas entre el sábado a la noche y el lunes a la madrugada por una o más personas.

"Nadie vio nada", la declaración de una vecina

Según explicaron los vecinos de las mujeres asesinadas, Estela enviudó el año pasado y vivía junto a su hija en esa casa. Era jubilada y realizaba algunos trabajos de costurería para sumar dinero, además de los ingresos que tenía por la renta de una segunda propiedad. Se trata de un local que poseía su esposo cerca de ese domicilio, que tras su muerte no lo pudo mantener y optó por alquilarlo.

"La relación entre ellas era normal, como se puede tener con cualquier hijo”, comentó María, clienta de Estela, a la señal TN. “Que yo sepa no tenían dinero, eran muy reservadas. No habían heredado nada, el marido era un señor de trabajo", añadió.

Luego, otra mujer que reside en el barrio, de nombre Sandra, comentó que se había enterado de la hipótesis del presunto robo. "Parece que los ladrones entraron por la parte de atrás, por la terraza. Estaba todo dada vuelta y ellas dos estaban con muchas heridas. Las mataron“, expresó. Por último, lamentó lo sucedido y concluyó diciendo que ella "no escuchó nada raro" y "nadie vio nada" en la madrugada del fin de semana pasado.

