El uruguayo Pablo Laurta (39) fue imputado en las últimas semanas por el homicidio del remisero Martín Palacio (49) en Entre Ríos y por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), en Córdoba. A medida que avanza la Justicia para determinar cómo ocurrieron los hechos, un nuevo informe judicial dio cuenta de la brutalidad con la que habría asesinado y descuartizado al chofer, a quien se cree que le robo el auto para seguir su camino sin ser detectado.

El lunes 13 de octubre pasado, la Policía de Entre Ríos encontró restos humanos desmembrados, sin cabeza ni brazos, en la zona de Estación Yeruá, ubicada en el departamento de Concordia. El cráneo y otros huesos del cuerpo -como partes del radio y cubito y algunas falanges de los dedos de las manos-, no fueron ubicados hasta el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, cuando un peón que pasaba por esa zona dio aviso a las autoridades a través del 911.

Caso Pablo Laurta: encontraron restos humanos en Entre Ríos y creen que pertenecen al remisero descuartizado

De acuerdo a la investigación, Palacio fue a buscar a Laurta el martes 7 de octubre a la noche, desde Buenos Aires, a la terminal de ómnibus de Concordia. Allí, el fundador de la agrupación antifeminista Varones Unidos lo mató y desmembró, para luego arrojar sus restos en dos puntos diferentes de Entre Ríos, separados por una distancia de más de 200 kilómetros uno del otro.

Los hallazgos permitieron realizar la autopsia y establecer la mecánica con la que habría sido asesinado. En ese contexto, un informe forense preliminar señala que el remisero recibió un balazo en la cabeza. Los forenses detectaron un orificio en el cráneo hallado a la vera de la Ruta 15 en la localidad de Sauce Sur (Tala) dentro de una bolsa negra y estiman que habría sido ejecutado porque el impacto del proyectil fue en la frente. De todos modos, aún restan algunos análisis para determinar a qué distancia ocurrió.

Martín Sebastián Palacio tenía 49 años.

Al mismo tiempo, se encontraron restos de proyectiles que están siendo analizados. Tras el homicidio, Laurta se habría llevado el auto Toyota Corolla de Palacio hasta Córdoba y, con la intención de no dejar huellas, lo prendió fuego y dejó abandonado cerca de la ruta de las Altas Cumbres.

A pesar de que la investigación está en curso y que se esperan los resultados de diferentes pericias para la próxima semana, las fuentes del caso afirman “en un 99% que los restos pueden ser del remisero”, ya que se registraron algunos de sus tatuajes en las observaciones. En ese sentido, la madre de Palacio aportó su ADN para que los especialistas puedan cotejarlo.

El doble femicidio en Córdoba y la detención de Laurta

La reconstrucción realizada indica en la mañana del sábado 11 de octubre, el empresario uruguayo se dirigió al barrio Villa Serrana de la capital cordobesa y asesinó a balazos a Giardina y Zamudio. Tomó a su hijo de cinco años y quiso regresar hacia su país de origen recorriendo un camino similar, pero gracias a la Alerta Sofía por el secuestro del menor y al trabajo conjunto de las fuerzas policiales de ambas provincias se logró su detención.

El imputado fue capturado el domingo en el hotel Berlín, en Gualeguaychú, después de un operativo conjunto entre agentes entrerrianos y cordobeses, que encontraron en la habitación un arma cargada, balas, dólares, la billetera de Palacios y ropa manchada con sangre, confirmada por análisis forenses.

El auto de Martín Palacio fue abandonado e incinerado en Córdoba.

La principal hipótesis es que el chofer fue la primera víctima dentro de un macabro plan de fuga y ocultamiento. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio detalles de la planificación y confirmó que estuvo días practicando con una piragua en el Río Uruguay para cruzar desde el vecino país hasta Puerto Yeruá, en forma ilegal. Su idea era volver a cruzar desde allí con su hijo.

El creador de Varones Unidos, organización que fue denunciada por violencia de género digital, ya había estado preso un mes por hostigar y acosar a Giardina, que se había ido de Montevideo un año atrás escapando de su ex pareja para vivir con su madre. La clave para la excarcelación de Laurta fue una pericia psicológica y psiquiátrica que decía que no presentaba "indicadores de desestabilización psico patológica y no representaba "un riesgo cierto e inminente para sí ni para terceros".

Ahora, el presunto asesino está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, con vigilancia permanente. En Entre Ríos fue imputado por "homicidio criminis causa" del trabajador de aplicaciones móviles y, en Córdoba, por los femicidios de Luna y Mariel. Se trata de un panorama judicial en el que, en caso de ser hallado culpable, sería condenado a prisión perpetua.

