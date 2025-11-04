El plan macabro de Pablo Laurta: así mató y descuartizó al remisero antes del doble femicidio en Córdoba

La investigación sobre el triple crimen que conmociona al país reveló detalles escalofriantes sobre la planificación de Pablo Rodríguez Laurta (39). El uruguayo fue procesado por asesinar y descuartizar al remisero Martín Palacio (49) el pasado 7 de octubre en Concordia, Entre Ríos. Este homicidio fue el primer paso de un plan premeditado que culminó cuatro días después en Córdoba, con el asesinato a balazos de su ex pareja, Luna Giardina (26), y la madre de esta, Mariel Zamudio (54).

Doble procesamiento y prisión perpetua

Laurta enfrenta actualmente un doble procesamiento judicial. En Entre Ríos, se le dictó prisión preventiva por "homicidio criminis causa" por el crimen del remisero. En Córdoba, el fiscal Gerardo Reyes también dictó la prisión preventiva por el "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" de su ex pareja y el "homicidio calificado por alevosía" de su ex suegra.

Actualmente está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, con vigilancia permanente para evitar que se autolesione. La Justicia espera que llegue a juicio para responder por los tres homicidios que, de ser condenado, le significarán prisión perpetua.

La ejecución

Nuevos informes forenses confirmaron que Martín Palacio fue asesinado de un disparo en la cabeza. Los peritos detectaron un orificio de bala en el cráneo, lo que sugiere una ejecución. El remisero había recogido a Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, tras un viaje desde Buenos Aires.

Posteriormente, el homicida seccionó el cuerpo de la víctima. Los restos fueron hallados en dos puntos rurales de Entre Ríos, separados por más de 200 kilómetros: una bolsa con el torso decapitado apareció en Colonia Yeruá el 13 de octubre, y el cráneo junto a otras extremidades fue encontrado por un lugareño el 29 de octubre cerca de Rosario del Tala. Como lo informa Clarín, la alerta la habría dado un "gaucho" del lugar.

Tras cometer el primer crimen, Rodríguez Laurta condujo el Toyota Corolla de Palacio hasta la ciudad de Córdoba. Allí, incendió el vehículo en un intento por eliminar pruebas. En la mañana del sábado 11 de octubre, concretó la segunda fase de su plan: se dirigió a la vivienda de su ex pareja en barrio Villa Serrana y asesinó a tiros a Luna Giardina y a su madre, Zoraida Mariel Zamudio.

Un antecedente clave y un informe psicológico fallido

Laurta, conocido por fundar el grupo antifeminista "Varones Unidos", ya contaba con antecedentes alarmantes por violencia de género. En febrero de 2024, había sido detenido en Córdoba por hostigar a Giardina, llegando a vivir tres días escondido en el techo de su casa.

A pesar de esto, fue liberado. Un informe psicológico y psiquiátrico de enero de 2024, al que accedió Clarín, había concluido que Laurta se encontraba "estable anímicamente" y no representaba un "riesgo cierto e inminente" para sí o para terceros. Luna Giardina había regresado de Uruguay en octubre de 2023, escapando del acoso y la violencia que él ejercía.

El error que permitió su captura

El plan del uruguayo incluía llevarse a su hijo de 5 años y, posteriormente, cruzar ilegalmente a Uruguay, para lo cual había practicado la navegación fluvial. Sin embargo, su captura se precipitó por un error crucial: utilizó su teléfono celular con línea uruguaya para contactar a una agencia de taxis.

Tras la activación de la Alerta Sofía, fue localizado en un hotel de Gualeguaychú. En el operativo, la Policía encontró una pistola Bersa calibre .380, once municiones y la billetera con la documentación de Martín Palacio. Según consta en la causa, habría pagado alrededor de $1.500.000 por el viaje desde Córdoba, durante el cual su hijo se descompuso y vomitó en varias oportunidades.