Hallaron cráneo y restos óseos en Entre Ríos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

La Policía de Entre Ríos investiga si los restos óseos hallados el miércoles por la tarde en un camino rural cercano a Rosario del Tala pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero asesinado y descuartizado presuntamente por Pablo Laurta, acusado también del doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba.

El descubrimiento ocurrió cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de restos en la Ruta Provincial 15, en el trayecto hacia Sauce Norte. "En principio, guardan similitud con restos humanos. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y otros restos compatibles con un antebrazo y una mano", confirmó a AHORA el jefe de la Departamental de Tala, comisario Pedro Silva.

Pablo Laurta, alojado en una cárcel de máxima seguridad, tiene un régimen de encierro extremo

Los restos aparecieron en una zona descampada, sin viviendas cercanas, a unos 15 kilómetros de la ciudad. "Fue en la zona de la Ruta Provincial 15 camino a Sauce Norte. Es una zona descampada, donde no hay viviendas", precisó Silva. Junto a los huesos, los investigadores encontraron una bolsa negra de plástico.

La Policía Científica y el médico forense trabajaron en el levantamiento de los restos, que ahora serán derivados al Departamento de Medicina Forense en Paraná para realizar peritajes que determinen si pertenecen a un ser humano y establezcan la identidad.

Silva adelantó que no existía ningún pedido de localización de personas en el Departamento, por lo que "todos los indicios apuntan a que podría tratarse del chofer". Sin embargo, la confirmación dependerá de los análisis forenses.

El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

El cuerpo mutilado de Martín Palacio fue encontrado hace 15 días en un descampado de Colonia Yeruá, a 30 kilómetros al sur de Concordia. El hallazgo reveló un torso desnudo que carecía de cabeza y brazos, elementos que la Policía buscaba en tres provincias: Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Pablo Laurta está acusado del homicidio de Palacio, desaparecido el 7 de octubre, y de los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, cometidos el 11 de octubre en Córdoba. El acusado ingresó de manera clandestina desde Uruguay y fue detenido el 12 de octubre en Gualeguaychú junto a su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras cometer los crímenes.

Las autoridades iniciaron un operativo de rastrillaje en la zona del nuevo hallazgo con bomberos y personal especializado para determinar si existen más restos en el área.