Doble femicidio: la Defensoría del Pueblo de CABA denunció al sitio "Varones Unidos" por "violencia de género digital"

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presentó una denuncia formal ante la Justicia en la que solicita “medidas urgentes para la baja y preservación del contenido digital vinculado al presunto autor del reciente doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Laurta”.

“Varones Unidos”

La presentación se realizó ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires “por discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino”, señala un comunicado.

“El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada “´Varones Unidos´”, precisa el documento.

La Defensoría pudo constatar que “el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia en la causa judicial”.

Además “solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible tanto en el sitio web como en el perfil de Instagram asociados, ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas”.

“Violencia de género digital”

La institución recalcó que “la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos, y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia”.

La solicitud está enmarcada en la Ley 26.485, que “habilita ordenar a las plataformas digitales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital o telemática”.