Pablo Laurta fue indagado por el doble femicidio: habló de denuncias previas y no de los hechos por los que se lo acusa

El fiscal de Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, indagó este jueves a Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y suegra, en Villa Serrana.

La indagatoria a Laurta

El trámite consistió en la lectura de la acusación que pesa en su contra y la calificación que le aplicó el fiscal. Cuando le preguntaron si quería expresar algo no se refirió a los hechos por los homicidios de Luna y Mariel, sino que refirió denuncias previas que él había formulado.

Todo ocurrió según el cronograma previsto. A las 10.15 llegó la trafic del Servicio Penitenciario de Córdoba a la alcaidía de Tribunales 2, en barrio Observatorio. Venía desde Cruz del Eje donde permanece alojado en la cárcel de esa ciudad, en el sector de máxima seguridad.



A las 11.10 ingresó a la Fiscalía de Violencia de Género, esposado, con casco y una importante escolta de guardiacárceles de la fuerza especial GOAT munidos de escudos oscuros que dificultaron observar a Laurta.

Inmediatamente lo recibió el fiscal en su oficina. Siempre estuvo acompañado por su abogada, la defensora oficial Alicia Muñiz.

Laurta, ni los funcionarios mencionados dialogaron con la prensa.

La indagatoria duró una hora, al cabo de la cual fue nuevamente llevado a la Alcaidía y de allí regresará a Cruz del Eje durante la siesta.

Se lo vio tranquilo, no hizo ademán de querer hablar con los periodistas presentes, aunque la distancia de un par de metros y los tabiques entre las oficinas de la fiscalía no hubieran permitido un contacto cercano.

Doble femicidio

Pablo Laurta está acusado de asesinar a sangre fría, con un disparo en la cabeza a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra, Mariel Zamudio, el sábado 11 de octubre pasado.



También, de llevarse a su hijo e intentar cruzar la frontera hacia Uruguay en forma ilegal, sorteando controles migratorios. Fue allí cuando, un trabajo coordinado entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, logró abortar el final del plan.



En el medio, se supo que también dio muerte y desmembró al chofer Martín Palacio quien había acudido a Concordia para trasladarlo a Córdoba antes de cometer el doble femicidio. Le quitó el auto y así llegó a nuestra ciudad. Por ese hecho es investigado, fue indagado y se le dictó la prisión preventiva en los tribunales de Concordia.

La hermana quiere ser querellante

A primera hora de este jueves, la abogada Marina Romano se presentó en la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de Reyes para solicitar constituirse en querellante, en representación de Laura Giardina, hermana de Luna.



No sólo procura que se investigue la consumación del doble femicidio, sino que se investigue el derrotero judicial desde que Luna presentó la primera denuncia en contra de Laurta, en octubre de 2023.