Crimen de David Moreno: el expolicía Hugo Cánovas Badra accedió a la libertad condicional

El Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje concedió este jueves la libertad condicional a Hugo Cánovas Badra, el expolicía condenado por el crimen del niño David Moreno ocurrido durante la convulsionada crisis del 2001 con saqueos y protestas en las calles, mientras Fernando de la Rúa renunciaba a la presidencia.

Márquez y Asociados: vence el plazo para reclamar acreencias en la quiebra de la empresa constructora

El crimen de David Moreno

El homicidio ocurrió durante la convulsionada tarde del 20 de diciembre de aquel año, cuando el adolescente se acercó a ver qué pasaba en la intersección de las calles Tupac Yupanqui y Piedra Labrada de barrio Argüello, en proximidades de un supermercado.

La Cámara 1a del Crimen resolvió la condena en 2017, 16 años después del hecho. Lo sentenció a 12 años ocho meses de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazaron cada uno de los recursos que planteó.

En numerosas ocasiones, Cánovas Badra se comunicó desde la cárcel con Perfil CÓRDOBA para insistir, aún con el paso de los años, en que es inocente. Intentó que la Corte volviera a analizar su caso con un nuevo estudio pericial con el que quiso demostrar que la posición que él ocupaba ese día no coincide con el trayecto de la bala que acabó con la vida de David Moreno. Sin embargo, la Corte Suprema le cerró también esa posibilidad.

Ya están los nombres de los nueve fiscales que se ocuparán de investigar exclusivamente delitos en flagrancia

Libertad condicional

En comunicación con este medio, Rosario Badra, madre del expolicía, expresó hoy su satisfacción por el pronto reencuentro con su hijo y subrayó que “la lucha por demostrar su inocencia va a seguir hasta el último día”.

El 22 de agosto del 2019 fue detenido tras la confirmación de la condena por parte del TSJ. Ya había sido apresado dos veces durante la instrucción.

El 20 de marzo del 2020, apenas comenzó el aislamiento por la pandemia del coronavirus, fue trasladado al penal de Cruz del Eje. Por las dificultades en trasladarse, su familia no lo visitó prácticamente.