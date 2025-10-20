Márquez y Asociados: vence el plazo para reclamar acreencias en la quiebra de la empresa constructora

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba recordó a las personas afectadas por la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados que hasta el día 11 de noviembre de 2025 tienen tiempo para presentar sus pedidos de verificación de acreencias ante la sindicatura.

Causa Márquez y Asociados

El sitio de la Justicia de Córdoba informó que “este trámite es completamente digital y puede ser canalizado a través de los correos electrónicos de la sindicatura colegiada: [email protected] y [email protected]”.

“Al tratarse de una solicitud extrajudicial realizada ante la sindicatura, no es obligatorio contar con abogado/a para presentar el pedido de verificación de crédito, aunque es recomendable la consulta profesional”, precisó en un comunicado oficial.

Además señaló que “es importante que la solicitud de verificación de créditos se realice a tiempo, dentro de los plazos establecidos y al margen de toda denuncia penal que se haya efectuado”.

Márquez y Asociados: acreedores de la quiebra podrán consultar en la web el estado del proceso

Por qué es importante realizar el trámite

El tribunal explicó que “si el crédito no está verificado en este proceso, los potenciales acreedores no serán considerados como tales a los fines de la quiebra y, por lo tanto, no podrán participar en la eventual distribución de fondos que se realice”.

El juez Sergio Gabriel Ruiz prohibió los pagos directos hacia la empresa deudora y ordenó que los desembolsos se canalicen sólo mediante la cuenta bancaria habilitada en el expediente judicial.

Sindicatura

La sindicatura colegiada está constituida por dos estudios contables. Uno conformado por los contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, quienes tienen domicilio en calle Ayacucho n.° 330, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba. Y otro integrado por los contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en calle 25 de Mayo n.° 125, Piso 9°, de la ciudad de Córdoba, detalla el documento oficial.

Prisión preventiva a los siete imputados del caso Márquez y Asociados

Cómo seguir la información de la quiebra

El Poder Judicial de Córdoba comunicó días atrás que “incorporó al portal web “Grandes Concursos y Quiebras” la información relevante de la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados”.