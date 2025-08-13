Prisión preventiva a los siete imputados del caso Márquez y Asociados

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva de los siete detenidos e imputados por presunta asociación ilícita que habrían participado de una megaestafa inmobiliaria a través de la empresa Márquez y Asociados.

La causa es de tal magnitud que el Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió un canal directo a través de la web oficial para que damnificados presenten sus denuncias penales. Incorporado ese mecanismo, llegaron alrededor de 6.000 presentaciones.

Según la fiscalía, los hechos investigados comenzaron en marzo de 2014 y se extendieron hasta abril de este año.

Los imputados, ahora con prisión preventiva, son: Juan Pablo Márquez (51), Ariel Hernán Márquez (50), José Matías Márquez (38), Lucas Alberto Márquez (39), Ramiro Gonzalo Nieva (46), Matías Germán Nieva (41) y Matías Ariel Acevedo (40). La mayoría tiene vínculos familiares, son hermanos o cuñados entre sí.

En un comunicado de prensa, el fiscal Gavier les atribuye haber “formado una asociación criminal para cometer estafas reiteradas”. La habrían patentizado a través de la sociedad inscripta como MRQZPABAR Desarrollos SA, conocida como "Marquez y Asociados", con los hermanos Juan Pablo como presidente, Ariel como vicepresidente y Lucas Márquez, como director suplente.

En qué consistirían las maniobras

La empresa ofrecía construcción de viviendas a bajo costo con financiación propia, utilizando gran despliegue publicitario, contratos de adhesión y sedes comerciales en Córdoba. Llamaban a la propuesta “Aportes claros”. El cliente comenzaba a pagar sus cuotas y en la número 12 podía iniciar los trámites de solicitud de inicio de obra.

“Sin embargo-sostiene la Fiscalía-, pese a más de 30.000 contrataciones y recaudaciones millonarias, solo se construyó un mínimo porcentaje de las viviendas prometidas”.

La investigación revela que los imputados continuaron operando incluso después de múltiples denuncias, embargos y conocimiento de la causa penal, “eliminando evidencias, configurando mensajes temporales en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, y planeando estrategias para evadir la justicia, como un equipo para mantener las actividades”, añade el comunicado.

Desde que surgieron los reclamos de clientes, los Márquez se mantuvieron en la misma postura. Dijeron que solo se trató de incumplimientos circunstanciales a raíz de la pandemia del 2020, la inflación y embargos.

Riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación

El fiscal Gavier consideró que hay riesgo procesal por una serie de indicios, como mensajes eliminados, la posesión de bienes en Panamá y Estados Unidos, además de conductas obstructoras que mantuvieron desde que comenzó la pesquisa.