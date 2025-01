Caso Márquez & Asociados: desde la empresa reconocen demoras y aseguran que su cadena de pagos “está bastante bien”

Para conocer la situación de la empresa constructora Márquez & Asociados, Punto a Punto encaró un informe con una serie de notas, recabando información de asociaciones de consumidores y de dependencias públicas como la oficina de Defensa del Consumidor. Esa entidad ya recibió casi 200 denuncias contra la empresa en los últimos 4 años y asegura que la empresa ya fue notificada en varias oportunidades, pero insiste en un “modus operandi” de incumplimientos y no comparecencia a las instancias de negociación pre judicial.

En esta entrevista, realizada en las oficinas de la empresa en Córdoba, uno de sus socios, Ariel Márquez afirma que no tuvieron pedidos de Defensa del Consumidor. Reconoce demoras, pero no falta de entregas, y asegura que los atrasos son por la pandemia y la inflación.

“Tenemos 46 tipologías de viviendas, desde 60 m2 a 400 m2 y otros diseños premium a medida. Arrancamos así, inventamos el sistema ‘Aportes claros’, que creo que es la mejor manera de que la familia acceda a su casa. El cliente elige su vivienda según una tipología y el lugar donde va a construir. Cada tipología tiene un aporte sugerido en función de lo que puede pagar. El cliente comienza a pagar y a partir de los 12 meses puede pedir el inicio de la obra de su casa. A partir de allí tiene que hacer el aporte hasta completar el 70% del valor de la casa”, cuenta Ariel Márquez.

-¿Cuánto tiempo demora desde ahí la construcción?

-Esto es lo que nunca sabe el cliente, que es un trabajo previo al inicio de la obra que es el desarrollo del legajo de obra, desde la documentación administrativa a todos los permisos, planos municipales, cálculo estructural, todo eso.

"Casas mágicas" con promesas incumplidas: crecen las quejas contra Márquez y Asociados

-¿Ese tiempo administrativo cuanto demora?

-Una vez que está todo definido entramos en una etapa que es la de habilitación y aprobar los planos, no manejamos estos tiempos: hay municipios que demoran tres meses, otros 6 meses. En Capital mejoró, pero también hubo épocas en que estaban colapsados los CPC. Suponiendo que esté todo aceitado, y que el lote tiene que tener agua, luz, y un cerramiento. Lo tiene que hacer el cliente, pero si no lo sabe hacer lo podemos hacer nosotros. Luego de eso podemos comenzar, y vamos con la cuadrilla.

-Desde el momento que pido el inicio de la obra, ¿cuánto tiempo demoran los trámites? ¿Un año?

-Menos de un año, siempre menos de un año. ¿Qué pasó? En estos 11 años a nosotros nos agarró la pandemia. Entonces todos los inicios que teníamos programados para el 2020 pasaron al 2021 y tampoco los pudimos arrancar a fondo. Todo eso fue cambiando los tiempos, la demora que tenemos coincide con los tiempos de pandemia.

-Si yo ingreso hoy, hago los aportes un año y luego entro en etapa de inicio de trámites. ¿Desde ahí cuánto demora la construcción?

-Los que se inician ahora tenemos pensado arrancar entre el 2025 y 2026. Los clientes que inician ahora van por otro canal y los vamos apurando, está todo más aceitado ahora. Vamos mejorando día a día los procesos.

-¿Y entonces cuál es el plazo promedio de demora de una vivienda?

-Depende mucho del tamaño de la casa, la cantidad de metros de construcción y la zona. Pero está por contrato. Una casa de 140 m2 la podemos construir entre 9 meses y un año. Hay testimonios de gente que construyó la casa en 3 meses.

-¿Cómo explican los casos de gente que pagó su casa completa hace mucho y está el terreno baldío todavía?

-Bueno, habría que ver cada caso, a la prensa le dicen otros tiempos, no es real. Después nos piden perdón a nosotros. Los casos que salieron en televisión nada que ver, no representa la realidad de la empresa para nada. El muchacho que inició la bomba de tiempo que nos dañó mucho fue un caso puntual, no se comunicó con nosotros, no tiene nada para reclamar porque estaba en el proceso de presentar la documentación necesaria, en el primer escalón. Y desde ahí empezó con amenazas. Hoy están los abogados juntos para llegar a un acuerdo. ¿Qué más queremos? La credibilidad de 11 años la tiran en un minuto.

Inflación de diciembre: Esparcimiento y Alimentos lideraron los aumentos en Córdoba con subas superiores al 4%

-Pero no es el único caso, hay muchos casos de demoras y falta de entrega.

-No negamos las demoras y falta de entrega, para nada. En diciembre de 2024 entregamos 46 casas. Hemos tenido demoras, pero nosotros queremos construirle a la gente. El año pasado hubo una inflación de 350% en materiales, venimos de un cambio de gobierno, una recesión abismal, y no trasladamos todo eso al cliente.

-¿Cómo es el régimen de actualización?

-En base al ICC, ha cambiado: antes teníamos otro, hoy estamos usando eso.

-Hubo fallos de la Justicia que los condenó a indemnizar a una clienta por demoras y determinó que hay contratos con cláusulas abusivas y con información deficiente, ¿qué pasa con eso?

-Nosotros siempre llegamos a un acuerdo, por más que un cliente no tenga paciencia y vaya a Defensa del Consumidor, siempre buscamos acordar y consensuar. Los contratos nuestros los hace gente especializada, no sé qué puede haber dicho para que sean abusivos, están completamente claros. Ni siquiera tienen letra chica, no tienen 84 hojas como un plan de autos, son trasparentes y completamente legibles.

-Algo vio la Justicia para poner lo que puso.

-No te sabría decir. Se le busca la forma para no ser abusivo.

-¿Esto les impactó en el flujo de cobranzas? ¿La gente está pagando?

-A mí me da la sensación de que hay una intención. Hay medios formales de pedir ayuda, nosotros estamos todos los días acá. Gracias a Dios accionamos rápido a través de un comunicado, hablando con la gente, nos avalan los 700 empleados que tenemos.

-¿Cuántas unidades han entregado?

-Estamos aproximadamente en 3.755 casas entregadas en todo el país. Cuando vimos la nota de la chica que denuncio fue una falta de respeto a todos los profesionales que están trabajando. Esas casas tienen un saldo por pagar, hay compromisos por cumplir, siempre apuntamos a la confianza y la credibilidad. Tenemos 800 obras en marcha, algunas en 40%, otras en 70%. Hay 200 en terminación.

-¿Cómo está esa cadena de pagos?

-Me gustaría mostrártela, pero está bastante bien. El cliente confía. Donde hacen la nota ellos (por Canal 13) y no había ni un ladrillo atrás había una casa nuestra. La gente sabe quiénes somos, la tipología de las casas, y sabe que somos el único medio para que tenga su casa. Si no vendrían a pedir la plata. Y no lo hacen.

-¿Les pidió información Defensa del Consumidor en algún momento?, ¿Tienen que dar información?

-No, no. Porque, te vuelvo a decir, fue un caso aislado y muy mediático. Ojalá que se llegue a un acuerdo. Me gustaría darle tranquilidad a toda la gente, que estamos acá para darles tranquilidad. Se lo va a llamar a cada uno de los clientes demorados para dar una fecha de inicio en las obras.

-¿Hay algún esquema de bonificaciones para referidos? Porque se habla de un Esquema Ponzi.

-¿Quién dice eso? La gente que nos quiere reventar. Para que sea un Ponzi necesitaríamos el reclutamiento del mismo cliente. Tenemos una estructura comercial que nada que ver con eso. Por otro lado, para que sea un sistema piramidal no debe existir un producto real y concreto y nosotros tenemos un galpón de 9.000 m2 donde acopiamos material para bajar costos.