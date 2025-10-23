Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, declaró este jueves en la Justicia de Córdoba y se negó a responder preguntas. Sin embargo, el hombre que también está imputado por el asesinato del remisero Matías Palacio en Entre Ríos, optó por hablar de su hijo y las denuncias que les había realizado a las víctimas.

Su defensora oficial, Alfonsina Muñiz, presentó el pedido de que la audiencia sea presencial y no a través de una videollamada, como se había anunciado inicialmente. Así, fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje hasta los Tribunales II de la capital cordobesa, donde fue indagado por el fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de 2º Turno.

Antes de que declare Pablo Laurta, denunciaron al sitio "Varones Unidos" por violencia de género digital

Al término de su declaración, dicha Fiscalía informó que el imputado "no contestó preguntas en relación a la causa" acerca de los crímenes de la mujer de 24 años y de su madre, que tenía 50, los cuales habrían ocurrido el pasado 11 de octubre.

“Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial. Además, indicaron que Laurta, líder de la agrupación anti feminista "Varones Unidos", también se manifestó sobre "el pedido de restitución internacional de su hijo de 5 años".

Después de la audiencia, el hombre de 39 años fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Cruz del Eje, donde quedará alojado. Laurta había llegado a ese establecimiento penitenciario este lunes, tras haber estado detenido varios días en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. En esa provincia también se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montagie, en el caso en el que se lo acusa de haber matado a Palacio.

Según la investigación, el sospechoso habría asesinado a sangre fría, con un disparo en la cabeza, a Giardina y a Zamudio, y se habría llevado a su hijo con la intención de cruzar la frontera hacia Uruguay en forma ilegal. En el medio, se cree que asesinó y desmembró al chofer que había contratado para un traslado, con el fin de no dejar cabos sueltos y quedarse con su auto para llegar a Córdoba.

En este contexto, en Entre Ríos se le formuló cargos por el delito de "homicidio criminis causa" -matar para esconder otro delito- en relación al asesinato del remisero, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Los dichos de Pablo Laurta al llegar a Córdoba

A pesar de su negativa a responder preguntas de los representantes del Ministerio Público Fiscal de ambas provincias, Laurta insinuó en varias oportunidades que supuestamente cometió esos delitos con el fin de "salvar" a su hijo de una presunta red de explotación infantil. Esos planteamientos se desprenden de las declaraciones que dejó cada vez que fue trasladado por los efectivos policiales.

“Todo fue por justicia”, dijo tras mostrar una actitud desafiante al ser llevado desde Gualeguaychú a Concordia, habló por primera vez, momento en que habló por primera vez ante los periodistas que se hicieron presentes en el lugar. Horas más tarde, tras negarse a hablar frente a la Dra. Montagie, lanzó sin contexto: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.

Días más tarde, al arribar a la ciudad de Córdoba dijo estar “en paz” porque supuestamente había logrado "rescatar" a su hijo, que actualmente se encuentra con Laura, media hermana de Luna, que reside en Chile.

“Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo en un contexto de trata", argumentó el detenido. Hasta ahora, no había prestado testimonio formal ante la Justicia cordobes, por lo que se espera que en los próximos días las autoridades definan los próximos pasos procesales y el requerimiento de nuevas medidas de prueba.

