El sitio web “Varones Unidos”, liderado por el uruguayo Pablo Laurta, detenido y acusado por el doble femicidio de Córdoba y el asesinato del remisero ​Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos, fue denunciado ante la Justicia por el delito de "violencia de género digital". Al mismo tiempo, se solicitó que se tomen “medidas urgentes” y se preserve el contenido en línea vinculado al imputado que este jueves en los Tribunales II de la capital cordobesa.

La medida fue presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal porteño, que se relacionada a delitos por discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino. "El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada Varones Unidos", explica la denuncia.

El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

"La Defensoría constató que el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia en la causa judicial”, remarcaron sobre la página que además tiene diferentes redes sociales vinculadas, siendo las plataformas X e Instagram unas de las más activas.

Además, el organismo que conduce María Rosa Muiños pidió que se de de baja todo el contenido público disponible tanto en la web como en las redes con el usuario @VaronesUni2, ya que sostuvo que "difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas”.

Pablo Laurta y Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio.

Según pudo corroborar PERFIL, hasta el cierre de esta nota la cuenta de Instagram relacionada al grupo permanece visible pero no se registra publicaciones subidas desde 2023. En cambio, la página varonesunidos.com fue eliminada al igual que el perfil de la red antes conocida como Twitter, donde se observa el siguiente mensaje: "@VaronesUni2 no está disponible temporalmente porque viola la política de perfiles de odio de X".

“Se enfatizó que la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos, y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia”, agregó la institución a través de un comunicado.

También señaló que las medidas solicitadas se enmarcan en la Ley 26.485 de Violencia contra la Mujer, que permite ordenarle a las plataformas digitales que suspendan contenidos que constituyan violencia digital o telemática.

Laurta declara por el doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta está alojado en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba acusado, del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, y de haber secuestrado a su hijo de cinco años, a quien quería llevar a Uruguay. Este jueves declarará de forma presencial en los Tribunales II de la capital de esa provincia, motivo por el que debió ser trasladado en medio de un fuerte operativo policial.

Fuentes del caso informaron que su defensora oficial, Alfonsina Muñiz, presentó el pedido y la comparecencia se lleva a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de 2º Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, que lleva adelante la investigación sobre los hechos que habrían tenido lugar el pasado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana.

Además, en Entre Ríos Pablo Laurta fue acusado por el asesinato del chofer Martín Palacio, caso en el que quedó imputado por el delito de "homicidio criminis causa", es decir, matar para ocultar otro delito. Según la investigación, se trata del remisero que había contratado para realizar un supuesto viaje a Santa Fe, luego de haber cometido los crímenes de Giardina y Zamudio.

En la provincia litoraleña, el sospechoso se negó a declarar ante el fiscal y se le impuso la prisión preventiva por 120 días. Se espera que en Córdoba quede imputado por el doble femicidio y que también reciba una medida de este mismo tipo.

