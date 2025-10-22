Pablo Laurta declarará este jueves de forma presencial ante la Fiscalía por el doble femicidio en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba confirmó que Pablo Laurta, principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, prestará declaración indagatoria de manera presencial este jueves 23 de octubre a las 11 en Tribunales II de la capital cordobesa.

La decisión se adoptó tras un pedido fundado de la defensora pública del imputado, Alfonsina Muñiz, quien requirió que la declaración se realice de manera presencial en la Fiscalía y no de forma virtual. El requerimiento fue aceptado por la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de 2º Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, que conduce la investigación por los hechos ocurridos el 11 de octubre en el barrio Villa Serrana.

Pablo Laurta: un perfil digital misógino y muy violento del femicida que la Justicia fue incapaz de detectar

Laurta, quien actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje, será trasladado hasta Córdoba capital para comparecer ante la Justicia. El acusado está imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en concurso con homicidio criminis causae y sustracción de persona menor de edad, delitos que prevén pena de prisión perpetua.

Un caso estremecedor

El crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio conmocionó a Córdoba por la brutalidad de los hechos y el historial de violencia machista que los precedió. Luna había denunciado a Laurta por violencia física, psicológica y sexual en octubre de 2023. La Justicia le otorgó restricción de acercamiento y botón antipánico, medidas que el agresor violó a comienzos de 2024, lo que derivó en su detención por desobediencia judicial.

Tras un mes de prisión, una pericia psicológica determinó que comprendía la criminalidad de sus actos y no presentaba "peligrosidad", por lo que recuperó la libertad en febrero de 2024. Durante ese año, Laurta intentó por vías judiciales continuar dañando a Luna: pidió la restitución internacional de su hijo, amenazó con vender la casa de ella y denunció a su exsuegra. En todos estos casos, que pasaron por distintos fueros de la Justicia de Córdoba, los fallos fueron favorables a la mujer.

Pablo Laurta durmió tres noches bajo el tanque de agua para hostigar a sus víctimas

Este mes Laurta viajó desde Uruguay, cruzó la frontera de manera ilegal e irrumpió en la vivienda de su expareja. El sábado 11 asesinó a Luna y a su madre, Mariel, de un disparo en la cabeza a cada una. Luego escapó con el hijo que tenía en común con la joven.

Fue detenido horas después en Entre Ríos y el niño quedó al resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Ahora, la Justicia avanza en el proceso judicial contra el acusado, quien enfrentará su primera indagatoria formal en el marco de una causa que puede derivar en prisión perpetua.