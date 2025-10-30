La Policía de Entre Ríos encontró un cráneo y otros restos humanos que, se presume, pertenecerían al remisero Martín Sebastián Palacio, el remisero que habría sido brutalmente asesinado por Pablo Laurta. El análisis de los mismos se llevará a cabo en los próximos días, mientras el acusado permanece detenido en Córdoba por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra y el secuestro de su hijo de 5 años.

Los huesos fueron encontrados por un hombre que transitaba por la Ruta 15, en dirección a la localidad de Sauce Sur, departamento de Rosario de Tala, a 170 kilómetros del lugar en el que donde las autoridades hallaron el torso de Palacios durante los primeros días de rastrillajes. Las fuentes indicaron que sintió "un fuerte olor a podrido y pensó que se trataba de un animal muerto", pero finalmente llamó a la policía al identificar que eran de una persona.

Antes de que declare Pablo Laurta, denunciaron al sitio "Varones Unidos"

Los restos estaban dentro de una bolsa de consorcio, y acorde al parte policial se registraron: “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, todas las piezas halladas fueron derivadas al Departamento Médico forense de Paraná para “realizar las pericias forenses", y la bolsa fue enviada al Gabinete de la Policía Científica Tala para ser estudiada y que se lleve a cabo "el posterior levantamiento de huellas”.

Si bien se estima que pertenecen a Palacio, aún resta que los análisis de laboratorio lo confirmen. Partes del cuerpo del chofer ya habían sido localizadas hace más de dos semanas atrás en la zona de Colonia Yeruá, ubicada en el departamento de Concordia, a casi tres horas de distancia en auto.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, se cree que Laurta ingresó a Argentina desde Uruguay en kayak y luego asesinó al remisero engañándolo con un presunto contrato para realizar un viaje hacia Santa Fe. Allí, lo mató y se quedó con su auto antes de dirigirse a Córdoba, donde mató a disparos a la madre de su hijo, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio.

En el medio, el sospechoso se había asegurado de que no pudiera identificar fácilmente a Palacio y, tras descuartizarlo, se habría deshecho de algunas partes en diferentes sitios. “Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía del imputado y de la víctima. Pasó por tres provincias antes de quemar el auto", informó José María Rosatelli, jefe policial de Concordia.

Pablo Laurta y su ex pareja, Luna Giardina.

Este jueves continúan los rastrillajes de toda la zona en Sauce Sur y los alrededores para obtener otros elementos que pudieran resultar de interés para la causa. Actualmente Laurta está detenido en la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, luego de haber sido imputado por el "homicidio criminis causa" de Palacio y a la espera de que se defina su situación en lo que respecta al doble femicidio.

Los crímenes por los que se acusa a Laurta

El ciudadano uruguayo, fundador de la agrupación anti feminista "Varones Unidos", fue detenido por agentes de la Policía de Entre Ríos en la tarde del 12 de octubre pasado. Estaba alojado en una habitación del Hotel Berlín junto a su hijo de 5 años, a quien había secuestrado el día anterior de la ciudad de Córdoba, después de supuestamente matar a Giardina y Zamudio.

Los efectivos también incautaron en el establecimiento la billetera de Palacio, un arma con un proyectil en la recámara y cartuchos. Una vez concluidas estas pericias, se determinará si era la misma que habría utilizado para asesinar a su ex pareja y a su ex suegra y el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio.

El 23 de octubre, dos semanas después de haber sido imputado en Entre Ríos por el asesinato del conductor de aplicacioes de viajes, Laurta fue citado a declarar presencialmente en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de la provincia de Córdoba, pero no respondió preguntas durante la audiencia indagatoria, sólo hizo referencia a sus denuncias anteriores y pidió "la restitución de su hijo".

A pesar de que no habló ante los fiscales que lo indagaron, el acusado ha intentado instalar que el motivo por el que habría cometido los crímenes se debe a que supuestamente intentaba salvar a su hijo de una red de explotación. "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo en un contexto de trata", “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo" y “Todo fue por justicia" fueron algunas de las frases que dejó ante la prensa cada vez que fue trasladado.

