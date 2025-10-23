"Vive con el mismo temor que su hermana asesinada": el miedo de Laura Giardina tras el doble femicidio en Córdoba

La abogada Marina Romano, representante legal de Laura Giardina, reveló que su patrocinada experimenta un profundo miedo tras los asesinatos de su hermana Luna y de Mariel Zamudio, su madre. El temor por la "alta peligrosidad" de Pablo Laurta fue transmitido formalmente a la Fiscalía.

"Ella siente un gran temor. El mismo temor con el que vivió su hermana y murió, lo siente ella", afirmó Romano durante una entrevista en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba. La letrada detalló que Laura Giardina "tiene temor a esta persona que considera de altísima peligrosidad, que pueda dañarla mediante algún contacto", en referencia a Laurta.

Pablo Laurta fue indagado por el doble femicidio: habló de denuncias previas y no de los hechos por los que se lo acusa

Romano explicó que esta situación de angustia fue comunicada directamente a las autoridades judiciales: "Este gran temor que siente se lo transmitió a la fiscalía". La abogada describió el estado de su patrocinada como "una situación de absoluta devastación, sumamente penosa".

Una víctima indirecta

Laura Giardina, quien reside en Chile, debió viajar a Córdoba para enfrentar no solo el duelo por la muerte violenta de su hermana y su madre, sino también las implicancias legales del caso. Romano y Giardina solicitaron constituirse como querellantes en la causa, presentación que fue recibida por el fiscal a cargo, Gerardo Reyes.

"Ella está con contención de terapia", señaló Romano, quien describió que su patrocinada atraviesa "el peor de los lugares, porque además de que ha visto lo peor que podemos ver, que es la muerte de una hermana, ella siente una situación de gran temor".

Romano fue contundente al referirse a Pablo Laurta. "Es una persona, entre comillas, porque yo en realidad lo califico como un depredador, una hiena disfrazada que destilaba odio a través de las redes sociales y de foros".

Laurta es señalado como creador o administrador de "Varones Unidos", un sitio desde donde promovía discursos de odio contra mujeres y minimizaba la violencia de género.

El caso

Pablo Laurta fue acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delitos que prevén pena de prisión perpetua. Este jueves se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar en Córdoba, no respondió preguntas del fiscal y solo se remitió a sus denuncias previas e hizo referencia al pedido de restitución de su hijo. Luego fue trasladado nuevamente a la cárcel de Cruz Del Eje.

Luna Giardina había denunciado a Laurta hace tres años en Uruguay tras un episodio en el que intentó ahorcarla. Entonces, la mujer escapó con su hijo hacia Córdoba intentando rehacer su vida. Pese a contar con botón antipánico y restricción de acercamiento, las medidas resultaron insuficientes.

Tras cometer el doble femicidio, Laurta huyó con Pedro, el hijo de seis años que tenía con Luna, siendo detenido en Gualeguaychú cuando pretendía cruzar a Uruguay. Además, enfrenta otra causa en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacios.