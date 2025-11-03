Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea "mano a mano" con otro de 16 frente al casino de la ciudad bonaerense de Necochea. El trágico desenlace se produjo mientras otros jóvenes los rodearon y comenzaron a filmarlos, en un episodio que duró menos de dos minutos y terminó con el agresor detenido y a disposición de la Fiscalía de Menores.

El ataque ocurrió en el playón del estacionamiento de Avenida 2, ubicado frente al establecimiento, donde se ve a los adolescentes -uno de chomba blanca y otro con un buzo negro- forcejeando y luego preparándose para pelear. Alrededor de ellos, un grupo comenzó a alentar la agresión a gritos y en un momento se observa que a uno de los involucrados se le cae un objeto que parece ser un arma blanca.

“Mano a mano”, se le escucha decir a uno de los asistentes, para que nadie se meta en la pelea cuerpo a cuerpo. Allí, uno de los menores se acerca al de chomba blanca, agarra la prenda de vestir -que se había sacado- y le lleva el objeto. “¿Dónde quedó?”, se pregunta el sospechoso con el torso desnudo. “Acá”, le dicen, mientras le alcanzan la remera y lo que se presume que es un cuchillo.

Allí, ambos vuelven a forcejear, agarrarse y tirar golpes de puño, pero esta vez se ve que cada uno lleva algún objeto en la mano. “Tirá, gato de mier**”, le dice el chico de negro, mientras empieza a correr al otro por la vereda. En esa acción, el video registra las bicicletas de todos los jóvenes que se encontraban en el lugar, apoyadas en el pavimento, y se escucha una risa. Ésta es interrumpida por un sonido de dolor del joven que llevaba el buzo, mientras el otro se aleja.

“¿Está sangrando?”, pregunta uno de los que presenció la pelea. Allí, la grabación se corta con la presencia del arma sobre la vereda y algunas gotas de sangre. Las imágenes filmadas con un celular comenzaron a circulan por WhatsApp y se difundieron en otras redes sociales. La filmación quedó en manos de la Fiscalía de Menores, que identificó a la víctima como Bautista Coronel y a su atacante, que fue detenido.

La policía fue alertada por un llamado al número de emergencias 911 y cuando los agentes llegaron al estacionamiento encontraron a la víctima inconsciente. El adolescente de 17 años fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, pero falleció al día debido a la gravedad de la herida que recibió a la altura de la ingle.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue una “laceración de vasos (ilíaco izquierdo primitivo) con consecuente shock hipovolémico y paro cardíaco, a pesar de maniobras quirúrgicas y médicas de reanimación, por herida penetrante presumiblemente causada por arma blanca”.

Según pudo reconstruir este medio, los jóvenes involucrados en la pelea se conocían previamente y hasta habrían tenido una relación de amistad, la cual cambió en el último tiempo. El menor de 16 años ahora está imputado por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”, caso que está en manos de la fiscal Verónica Posse, de la UFI Nº4 del Fuero Penal Juvenil.

“Vamos a hacer ruido”, la despedida al joven asesinado

Tras conocerse la noticia, amigos y familiares de Bautista realizaron una convocatoria en la estación de servicio de Avenida Lobería, desde donde hicieron una caravana autos, motos y bicicletas para despedirlo y exigir justicia.

“Que se sumen todos. Vamos a hacer el verdadero ruido como Bauti siempre pidió”, pidieron sus conocidos en las redes sociales.

Sin embargo, el homenaje generó polémica entre los vecinos y varios usuarios cuestionaron la caravana y el comportamiento de los jóvenes que estuvieron presentes en la noche de la pelea. Por otro lado, los allegados al menor detenido también se manifestaron y pidieron su libertad.

Las imágenes que se difundieron a través de las plataformas virtuales ya están en manos de la Justicia, mientras la fiscal investiga si hubo otras personas involucradas en el crimen.

