María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años, fue brutalmente asesinada a golpes por un grupo de ladrones que ingresó a su casa en la localidad de Acasusso, partido de San Isidro. El cuerpo fue encontrado por su sobrina días después del hecho y, en el marco de la causa, la Policía detuvo a cinco sospechosos que formarían parte de la denominada "Banda del Millón", organización delictiva investigada por varios robos en la Zona Norte del Conurbano bonaerense.

El cuerpo de la mujer tenía signos de violencia y sus manos y pies estaban atados, por lo que el fiscal a cargo del caso, Patricio Ferrari, lo calificó como "homicidio criminis causa en ocasión de robo". El macabro hallazgo se produjo este miércoles 29 de octubre cuando Marina Repetto, sobrina de la víctima, fue hasta la casa de su tía porque desde hacía días que no podía comunicarse con ella.

Al ingresar al chalet ubicado en la calle General Justo José de Urquiza al 1100, Repetto vio que todos los ambientes estaban desordenados y las aberturas habían sido forzadas. Cuando llegó a la habitación de Susana finalmente encontró el cadáver, que presentaba múltiples golpes y estaba tirado en el piso, en avanzado estado de descomposición.

“Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era de noche, ella estaba en pijama”, indicó la mujer de 53 años en diálogo con Telefe, visiblemente conmocionada. En ese contexto, dijo que dio aviso a la Policía con una llamada al número 911 y agregó: "No se llevaron nada porque no había nada de valor”.

De acuerdo a los resultados que arrojó la autopsia, Rodríguez Urrutia fue murió a causa de los golpes que recibió y se estima que la data de su muerte es del sábado 25 de octubre por la noche, es decir, cuatro días antes de que su sobrina encontrara su cuerpo.

Asimismo, trascendió que la mujer había sido víctima de un robo meses atrás, donde los delincuentes se llevaron alhajas, joyas y sumas de dinero. Según la investigación, los responsables del asalto también habrían sido miembros de la banda, que operaría cerca de la villa La Cava, en Beccar (San Isidro).

“La Banda del Millón”: detuvieron a 5 sospechosos

Mientras avanza la investigación por el homicidio de Susana, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró detener, en pleno hecho delictivo, a cuatro jóvenes que intentaban ingresar a una vivienda en el partido de Tigre. A través del parte policial, al que tuvo acceso este medio, se informó que se trata de Ramiro Emiliano, de 20 años; Matías Tamurro, de 26; Thiago Ponzo, de 19; y Agustín Gómez, de 20.

Por otro lado, en las últimas horas se llevaron a cabo distintos allanamientos en el que se reportó la detención de un quinto sospechoso: Ángel Viera, de 47 años. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron en los domicilios celulares y múltiples herramientas que se utilizan para violentar aberturas y cometer robos, como palancas, barretas, pasamontañas y guantes.

Dos de los cinco detenidos en el marco de la causa por el crimen de la jubilada asesinada en San Isidro.

Fuentes de la investigación señalaron que los sospechosos serían integrantes de "La Banda del Millón", agrupación delictiva dedicada cometer entraderas en diferentes puntos de la Zona Norte del Conurbano, cuyos líderes están detenidos y se estima que organizarían los robos desde la cárcel. Entre sus filas, varios de sus miembros serían menores de entre 12 y 17 años.

A Viera y a Emiliano también se les incautó un auto Fiat Palio, que habría sido utilizado para movilizarse hasta el domicilio de la mujer de 81 años, el fin de semana pasado. Se supo que los detenidos también habrían escrito en la pared de la casa de la jubilada “En barrio de ricachones ni armas ni rencores”, frase que coincide con el modus operandi de esta banda, que suele dejar pintadas que parafrasean al grupo que cometió el llamado "Robo del Siglo" de la sucursal del Banco Río de Acassuso, en 2006.

La investigación en curso presume que los blancos preferidos de la organización son chalets o casas de varios pisos, con rejas o muros perimetrales que saltan durante la noche para sorprender a sus víctimas y amenazarlas para que les entreguen dinero y objetos de valor. Se cree que tendrían la colaboración de miembros recluidos en el Penal 57 de Campana, que marcarían los domicilios a robar.

La causa por el crimen de Susana fue caratulada como "homicidio criminis causa en ocasión de robo", por lo que se considera que la mataron para ocultar el hecho delictivo. Mientras tanto, la Fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad de los detenidos.

