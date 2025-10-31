Este viernes se cumplen 20 días sin novedades acerca del paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados desaparecidos en Chubut cuando realizaban una escapada romántica en camioneta. En ese contexto, se conoció la última imagen del vehículo que manejaba el hombre y que fue hallado por las autoridades días después abandonada y atascada en el barro, en una área de difícil acceso de la localidad de Rocas Coloradas.

Los últimos rastros de la pareja, que se había conocido dos meses atrás en una peña, se perdieron cerca de las 09:30 del sábado 11 de octubre, cuando la camioneta Toyota Hilux gris fue captado mientras salía de Caleta Córdova, en la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia y se presumía que su idea era visitar Camarones para la fiesta por el aniversario de la localidad.

Las nuevas imágenes, a las que accedió este medio, los muestran pasando a las 09.40 en el cruce de las avenidas Italo del Oro y Pietrobelli, tiempo que coincide con la reconstrucción del hecho por la distancia recorrida hasta el lugar. Las fuentes a cargo de la investigación señalaron que el material fue analizado por la División de investigaciones sección Cibercrimen para analizar las hipótesis acerca de su desaparición.

A través de estos registros, los investigadores establecieron que en la Toyota Hilux viajaban Pedro y Juana, sin otros ocupantes. Además, en otro video -con una toma más amplia- se ve al hombre sobre la Ruta 39, a pocos kilómetros de la conexión con la Ruta Provincial 1, que lleva hasta la compleja zona en la que hallado el vehículo.

Este hecho llamó la atención -sobre todo a las familias-, ya que se trata de un camino difícil y que no está terminado, en lugar de la Ruta Nacional 3, que es más directa y segura. "Mi papá nunca se hubiese metido en ese lugar. Porque es muy difícil el acceso y él es muy cuidadoso; hay muchas posibilidades de frenar antes", había expresado Gabriela Kreder, hija de Pedro, en diálogo con medios locales.

Otros de los datos que se desprenden de las filmaciones registradas en esos horarios es que la Toyota Hilux no era seguida por ningún otro automóvil.

Pedro Kreder (izquierda) y Juana Morales (derecha), junto a su hija Aldana Botha.

Luego de este último registro, no hubo más noticias de los jubilados hasta que la camioneta fue encontrada abandonada el 17 de octubre en un cañadón, cinco días después de que Aldana Bothe, hija de Juana, radicara una denuncia por "averiguación de paradero". Según le había comentado su madre, partiría ese sábado para pasar el fin de semana y regresar el lunes a su casa, lo que finalmente no ocurrió.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, explicó que la causa se investiga como "desaparición accidental" y como un posible "delito seguido de homicidio". Esta última hipótesis surgió tras la denuncia anónima de una persona que aseguró haber sido víctima de un intento de robo en esa zona y que manifestó que la pareja también habría sufrido un asalto armado.

Sin embargo, el funcionario provincial descartó por ahora esta idea, ya que en la camioneta de Kreder no se encontró ningún signo de violencia o robo: fue hallada en el barro cerrada con todos los elementos de camping y casi todas las pertenencias de la pareja, a excecpión de sus celulares.

La búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

A casi tres semanas de la desaparición de Pedro y Juana, y solo con el descubrimiento de la camioneta como pista física, los investigadores todavía analizan otras opciones. Por ejemplo, si hubieran sufrido un hecho de violencia antes, sus cuerpos podrían haber sido descartados en otra zona que la fue que rastrillada hasta el momento, entre Rocas Coloradas y Cañadón Visser.

No hay pruebas que los ubiquen en otro lugar, sino que todo se enmarca cerca de donde se encontró la camioneta. De acuerdo al último reporte, se rastrilló una extensión de 12 kilómetros en los alrededores de esa zona, abarcando un área próxima a las rutas provinciales N°73 y N°1. En ese trayecto, el personal policial encontró más de 30 sumideros, que fueron fotografiados y registrados para su análisis.

Además, se visitaron los cascos de estancia cercanas, algunas de ellas abandonadas. También los ranchos que utilizan los pescadores como refugios, pero todos los procedimientos arrojaron resultados negativos. Siguiendo la hipótesis de la "pérdida accidental", los profesionales consultados por las fuentes del caso señalaron que pudieron haber recorrido entre siete y 20 kilómetros, dependiendo de las condiciones del clima, la edad y su estado físico.

