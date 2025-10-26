Sin novedades de los jubilados, encontraron a dos hombres que también habían desaparecido en Chubut

La policía de Chubut confirmó este sábado que en las últimas horas fueron hallados sanos y salvos los jóvenes Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde mediados de este mes.

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó sobre el hallazgo, destacando que ambos se encuentran bien de salud y en consecuencia solicitaron eliminar sus fotografías de las redes sociales, habida cuenta que la búsqueda se ha dado por finalizado.

Los familiares de Vivar y Carrasco habían perdido el contacto con ambos el 16 de octubre, en un episodio que se anexó a la conmocionante desaparición de los jubilados Juana Morales, de 69 años y Pedro Kreder (79), cuyos paraderos siguen siendo una incógnita y mantienen en vilo a la policía de Chubut. Se han multiplicado los operativos y rastrillajes por la desolada zona patagónica en que se encontró la camioneta en que se movilizaba la pareja de jubilados, pero no han podido todavía dar con ellos.

De los jubilados Pablo Kreder y Juana Morales sigue sin haber noticias.

En cuanto a Vicar y Carrasco, fueron encontrados mientras se desarrollaba al mismo tiempo un operativo por Morales y Kreder. De todas formas, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias que rodearon el hallazgo de ambos hombres, de 23 años y 30 años respectivamente.

En el caso de Vivar, había sido visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco tuvo un último contacto cuando se ausentó de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de Comodoro Rivadavia.

