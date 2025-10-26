domingo 26 de octubre de 2025
ACTUALIDAD
Rastrillajes

Sin novedades de los jubilados, encontraron a dos hombres que también habían desaparecido en Chubut

Se trata de Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, reportados como desaparecidos por sus familiares hace unos días. La policía no detalló las circunstancias en que los encontraron, destacando solamente que estaban "en buen estado de salud".

COMODORO RIVADAVIA 20251024
LA DIVISIÓN BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD, PARA DAR CON EL PARADERO DEL CIUDADANO VIVAR LUCIANO EMANUEL (23) FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ EL DÍA 16/10/2025, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; 1,75 MTS ESTATURA APROX, CONTEXTURA FÍSICA ROBUSTO, 80 KG, TEZ BLANCA, CABELLO CORTO, LACIO, COLOR NEGRO. | Facebook Búsqueda De Personas Comodoro Rivadavia

La policía de Chubut confirmó este sábado que en las últimas horas fueron hallados sanos y salvos los jóvenes Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde mediados de este mes.

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó sobre el hallazgo, destacando que ambos se encuentran bien de salud y en consecuencia solicitaron eliminar sus fotografías de las redes sociales, habida cuenta que la búsqueda se ha dado por finalizado.

Los familiares de Vivar y Carrasco habían perdido el contacto con ambos el 16 de octubre, en un episodio que se anexó a la conmocionante desaparición de los jubilados Juana Morales, de 69 años y Pedro Kreder (79), cuyos paraderos siguen siendo una incógnita y mantienen en vilo a la policía de Chubut. Se han multiplicado los operativos y rastrillajes por la desolada zona patagónica en que se encontró la camioneta en que se movilizaba la pareja de jubilados, pero no han podido todavía dar con ellos.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
La pareja de jubilados desaparecida en Chubut 20251023
De los jubilados Pablo Kreder y Juana Morales sigue sin haber noticias.

En cuanto a Vicar y Carrasco, fueron encontrados mientras se desarrollaba al mismo tiempo un operativo por Morales y Kreder. De todas formas, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias que rodearon el hallazgo de ambos hombres, de 23 años y 30 años respectivamente.

En el caso de Vivar, había sido visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco tuvo un último contacto cuando se ausentó de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de Comodoro Rivadavia.

NA/HB

También te puede interesar
En esta Nota