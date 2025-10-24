Alberto Pedro Kreder y Juana Inés Morales son dos jubilados oriundos de la ciudad de Comodoro Rivadavia que recién se estaban conociendo. Habían planificado una escapada romántica hacia la cual salieron el pasado 11 de octubre, pero desde ese momento no se sabe nada de ellos. Las autoridades de Chubut iniciaron un extenso operativo de búsqueda en el que solo encontraron la camioneta abandona del hombre, en un caso que actualmente tiene más dudas que certezas.

El operativo de búsqueda comenzó luego de que sus familiares realizaran una denuncia por "averiguación de paradero" y el vehículo fue hallado el viernes 17 de octubre, seis días después de su desaparición. Los rastrillajes se focalizan principalmente en el área de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, un terreno complejo y de difícil acceso ubicado a 45 kilómetros de Caleta Córdova, último lugar en el que fueron vistos.

La cruda hipótesis que crece mientras sigue la búsqueda de la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturroiz, dio a conocer públicamente que actualmente la causa se investiga con la hipótesis de una posible situación de violencia de la que hubieran sido víctimas Pedro y Juana, como un robo, o una "desaparición accidental", como la caída en un sumidero o que se hayan perdido en la zona al querer buscar ayuda.

Para optimizar la búsqueda, se desplegó un dispositivo que involucra a más de cien personas, entre efectivos policiales, bomberos y personal civil, entre otros, y se utilizan drones, perros entrenados, camionetas 4x4 especiales para recorrer el terreno y colaboradores voluntarios que viven en los alrededores y conocen el terreno.

En medio de la investigación, se analizan las pistas obtenidas por denuncias anónimas sobre presuntos delincuentes mientras que se descartaron las huellas encontradas en senderos dentro del terreno rastrillado.

La historia entre Juana y Pedro en Chubut

Fue un flechazo inesperado. Así lo definen allegados a la pareja. Juana y Pedro se conocieron hace dos meses en una peña en Comodoro Rivadavia que los llevó a compartir desde planes a proyectos a futuro. "Ella estaba muy enamorada, hacía mucho que no la veía tan contenta”, contó su amiga Lucrecia Galgano al medio ADN Sur.

Juana tiene 69 años, es docente y está jubilada. Desde 2023 había comenzado a dar clases particulares en el barrio Juan XXIII de la ciudad chubutense junto a una amiga. Pedro, de 79, llegó desde Carhué a Comodoro Rivadavia hace casi 50 años y se había dedicado desde hace tiempo al rubro inmobiliario. Ambos eran viudos.

Entre esos planes estaba la escapada romántica a Camarones, localidad cabecera del departamento Florentino Ameghino, para la fiesta por el 125 aniversario de la ciudad. La celebración se realizó en el camping municipal, con diferentes shows musicales y un asado popular, pero se atrasó por razones climáticas. Juana le había avisado a Aldana, su hija menor, que saldría el sábado y volvería el lunes 13 de octubre, pero como nunca apareció, la joven presentó la denuncia y comenzó a buscarla.

Alberto Pedro Kreder y Juana Inés Morales, la pareja desaparecida en Chubut.

Como el vínculo entre los jubilados era "incipiente", tal como expresó el ministro Iturroiz en declaraciones radiales, sus familias no se conocían. Cuando desaparecieron, las hijas de Juana solo sabían que se había ido con un tal "Beto" e hicieron una publicación en la red Facebook para intentar ubicarlo.

Según explicó Lucrecia, la mujer "no era aventurera" tenía dudas de realizar un viaje largo junto a Pedro porque "le daba miedo hacer viajes largos en auto por la ruta" pero sí había decidido ir a Camarones durante el fin de semana. Otro de los planes era visitar Carhué (en el suroeste de la Provincia de Buenos Aires) para el cumpleaños de número 80 de su novio.

La desaparición de la pareja

La última vez que se logró verlos fue en la mañana de ese sábado, saliendo de Caleta Cordova en la camioneta Toyota Hilux beige de Kreder, según pudo registrarse a través de una cámara de seguridad de la zona. El misterio incrementó cuando seis días después los equipos de rescate encontraron el vehículo atascado en el barro en un área remota de Rocas Coloradas, zona protegida del parque costero Patagonia Austral.

El rodado estaba cerrado, tenía sistema centralizado, y en buen estado, pero no había señales de la pareja en el interior ni en los alrededores. Al revisarla, encontraron objetos de camping como una carpa, una garrafa, comida y bidones de agua y casi todos los objetos personales de ambos a excepción de sus celulares, lo que pone en duda la teoría del robo.

La camioneta de Kreder fue encontrada atascada en el barro, en una zona de difícil acceso en Rocas Coloradas.

Por este motivo, se pensó que habían salido de la camioneta con sus teléfonos para buscar señal y pedir ayuda, contexto en el que se habrían perdido por no conocer el terreno. Sin embargo, las hijas de de Pedro definieron a su padre como un hombre "cuidadoso" y se mostraron sorprendidas por el lugar del hallazgo. “No habría arriesgado su vida ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”, dijeron.

Este dato va en relación con el trayecto del vehículo. Para dirigirse a Camarones el camino lógico era tomar la Ruta Nacional 3 y luego la ruta provincial 30, más directas y seguras. En lugar de ello, habrían ido por la ruta provincial 1, más complicada porque recorre de norte a sur la costa y no está completa, ya que se corta en el tramo Puerto Visser - Rocas Coloradas (cerca del Pico Salamanca).

El lugar tiene mucha complejidad, porque presenta socavones, grandes cañadones, ríos secos, sumideros y varios senderos por los cuales podrían haberse internado. En uno de ellos, ubicado a 13 kilómetros de la zona donde se encontró la camioneta, se detectaron huellas, pero finalmente se descartaron porque se comprobó que pertenecían a un grupo de runners que suele frecuentar ese camino.

Jubilados desaparecidos: las dos teorías principales

Mientras pasan los días, que se suceden casi sin novedades, la posibilidad de hallar a Pedro y Juana con vida parece diluirse. “No creo que estén con vida. La zona es hóstil, cansadora, muy difícil para la supervivencia, salvo que cuentes con ayuda de terceros”, sostuvo el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal.

"Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no”, agregó el funcionario judicial. En sintonía con esas declaraciones, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut se refirió a las hipótesis que manejan las autoridades, que van desde "presuntos homicidios" hasta la "desaparición accidental", incluyendo la idea de que cayeran en un sumidero.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz.

"Aparentemente sería un robo armado; un delito que salió mal y terminó en homicidio", expresó Iturrioz este jueves. El planteo surge de una llamada anónima realizada al número 134, donde una persona aseguró que Kreder y Morales habrían sido víctimas de un asalto, al mismo tiempo que el denunciante sostuvo haber sufrido una situación similar en esa zona.

Por otro lado, el integrante del gabinete del gobernador Ignacio "Nacho" Torres resaltó que “una unidad investiga una posible desaparición accidental”. Mientras que todavía no hay pistas que reafirmen esta hipótesis, la teoría del robo tampoco está clara debido a que el mismo ministro señaló que la camioneta se procesó en el lugar "sin que nadie la toque y no había ningún signo de evidencia violenta".

“Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de la pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia que indique intervención de terceros”, agregó. De esta manera, precisó: "Se trató de buscar manchas hemáticas o algo que nos ilustra sobre la posibilidad de algo violento y no lo hubo”.

Finalmente, entre las últimas actualizaciones del caso, el fiscal Olazábal reportó que en los procedimientos realizados en las grietas más grandes "no se encontró nada", por lo que se redirigirá el operativo a otra zona: “No puedo asegurar si estuvieron o no allí, la investigación seguirá profundizándose para aclararlo".

