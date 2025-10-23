La desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), los jubilados oriundos de Comodoro Rivadavia que son buscados desde hace casi dos semanas en la zona de Rocas Coloradas, mantiene en vilo a la provincia de Chubut. En las últimas horas surgieron nuevas pistas, como el registro de huellas a 13 kilómetros del lugar en el que se encontró su camioneta y una llamada que indica que habrían sido víctimas de un robo.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que se recibió una denuncia anónima al número 134 que sostiene que la pareja habría sufrido un intento de asalto. “Hay que verificar todas las versiones. La denuncia habla de gente armada intentando robarle a los transeúntes ahí. Incluso el denunciante dijo que también fue víctima de un intento de robo”, aseguró el funcionario al medio ADN Sur.

En ese contexto, el funcionario provincial señaló que se están investigando al mismo tiempo otras dos hipótesis centrales, “la de la pérdida accidental y la del homicidio”. También agregó que no se descarta la posibilidad de que Pedro y Juana hayan caído en un sumidero, tal como comentó un guía baqueano que participa de los operativos de búsqueda en el área de Cañadón Visser y Rocas Coloradas.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”, detalló el ministro.

La llamada al 134 va en sintonía con las dudas planteadas por las familias de las víctimas. Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido, lo definió como una persona "cuidadosa" y sostuvo que le pareció raro que se haya metido en una zona peligrosa junto a Juana. “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo”, manifestó.

Los investigadores consideraron "raro" que la pareja haya tomado la Ruta Provincial 1, peligrosa y cuyo camino aún no está terminado, en lugar de la Ruta Nacional 3, que conecta de manera directa Comodoro Rivadavia con la localidad de Camarones, donde se presume que estaba el destino final del viaje que emprendieron el 11 de octubre pasado, último día que fueron vistos.

Búsqueda en Chubut: las huellas halladas en un sendero

En la jornada de este jueves el operativo continúa por el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas, lugar donde hallaron huellas recientes en un sendero. Las mismas fueron detectadas por perros especializados en búsquedas en zonas áridas y aparecieron a 13 kilómetros del lugar en el que se encontró la camioneta de Kreder, abandonada y atascada en el barro.

“Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de más de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó el fiscal a cargo del caso, Cristian Olazábal, que recorrió la zona en un helicóptero de la Prefectura Naval.

La búsqueda es coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia chubutense, e incluye a más de cien personas entre efectivos policiales, bomberos y voluntarios, además de la utilización de vehículos 4x4 y drones.

Las huellas fueron detectadas en el interior de Cañadón Visser, en un trayecto que se extiende desde la Ruta 1 hasta la Ruta 3. Los canes también marcaron otros rastros coincidentes a lo largo del recorrido, lo que supone que la pareja de jubilados quizás intentó alejarse de la zona costera y fue hacia el interior, buscando un lugar seguro. El medio Crónica de Comodoro Rivadavia atribuyó la huella a una pisada del talle de Juana.

El mismo periódico digital dio cuenta de la denuncia presentada por un hombre en la comisaría local, donde dijo haber visto la camioneta de Pedro Kreder saliendo de un basural. Según lo declarado, "ocurrió en la zona de Km 18, yendo hacia Caleta Córdova", pero en la misma habría observado a dos hombres y no a la pareja desaparecida. Además, según su relato "parecían perdidos", por lo que los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para obtener más información.

