Paola, la argentina que estaba desaparecida en España, se presentó en un comisaría de Mallorca y “está bien”

Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, se presentó en una comisaría de Mallorca y “está bien”, según confirmó la Policía Nacional.

Su madre, que está viajando a dicho país, confirmó que hace un rato la contactaron de una Jefatura policial para informarle que la joven se encuentra allí a resguardo.

En desarrollo