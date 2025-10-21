Desaparición en España: la familia de Paola Lens desconfía del mensaje publicado en sus redes sociales

La incertidumbre crece en torno al caso de Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años que viajó a comienzos de octubre a Palma de Mallorca, España, para trabajar como niñera. Desde el 14 de octubre, sus familiares perdieron todo contacto con ella.

En medio de la preocupación, un sorprendente mensaje publicado en su cuenta de Instagram encendió aún más las sospechas: allí, alguien escribió que Paola se encontraba “bien” y pidió que “no la busquen más”.

“Agradezco todos sus mensajes. ¡Yo estoy bien! Estoy trabajando con chicos y muy bien”, decía la publicación, que además desmentía versiones sobre su desaparición. El texto, sin embargo, no incluía fotos ni videos recientes y generó más dudas que tranquilidad.

“Le están usando las redes”, dice su hermana

La hermana de Paola, Dolores Lens, fue una de las primeras en manifestar su desconfianza sobre el mensaje. A través de sus propias redes sociales, afirmó que alguien estaría utilizando las cuentas de Paola para simular actividad y evitar que se denuncie oficialmente su desaparición.

“La familia y los amigos cercanos la conocemos y sabemos que jamás haría algo así. Los datos no concuerdan, hay cosas raras, y en sus últimas llamadas estaba llorando desconsoladamente”, escribió Dolores.

La joven pidió expresamente que no se detenga la búsqueda y aseguró que la familia vive momentos de profunda angustia e incertidumbre.

La madre de Paola: “Voy a parar cuando la vea frente a mí”

Desde Argentina, Gabriela, la madre de Paola, sostuvo que no tiene ninguna confirmación oficial de que su hija esté bien. “Hay un posteo de ella en Instagram que dice que todo lo que se dice es mentira, pero yo siento que hago lo que haría cualquier padre cuando de repente se corta la comunicación con un hijo que está en el exterior”, explicó.

Según relató, en uno de los últimos videos publicados se ve a Paola con un bebé —presuntamente el que cuidaba— en una vivienda de Palma de Mallorca. “Ya no sé qué puede ser verdad o mentira. Voy a parar con todo cuando la vea delante mío”, dijo la madre visiblemente conmocionada.

Gabriela también contó que el perfil de Instagram de Paola se encuentra bloqueado para la familia, algo que considera “llamativo y raro”.

Búsqueda en curso

La familia inició una campaña de búsqueda a través de redes sociales y mantiene contacto con la Cancillería argentina, que colabora con las autoridades españolas en el operativo de rastreo. “Buscamos a Paola Mariana Lens, 26 años, argentina. El 6 de octubre viajó a Palma de Mallorca y el último contacto fue el 14. Si alguien tiene información, comunicarse al +54 11 5823-2371”, indica el mensaje difundido en distintas plataformas.

Hasta el momento, no se registraron avances significativos en la investigación, y las autoridades locales continúan analizando las pistas sobre la última ubicación conocida de la joven. Mientras tanto, su familia insiste en algo que, para ellos, ya no deja dudas: Paola no fue quien escribió ese mensaje.

